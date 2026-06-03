Juliano Floss muda o visual e divide opiniões nas redes sociais

Juliano Floss trocou os fios platinados pelo ruivo e dividiu a internet. O dançarino e finalista do BBB 26 surgiu com o novo visual em um evento realizado na última terça-feira (2/6) em São Paulo.

A reação nas redes sociais foi imediata e polarizada. Enquanto alguns criticaram, muitos aprovaram a mudança. "Nossa, ficou bonito esse ruivo!", disseram seguidores.

Foto: Reprodução/Redes sociais

Namorada aprova novo visual

Marina Sena foi uma das entusiastas. Em vídeo publicado por Floss no Instagram, a cantora apareceu aos pulos e com um buquê ao ver o resultado: "Meu amor, você está muito lindo!"

Casamento com a namorada, no entanto, ainda não está nos planos imediatos. No programa TVZ Ao Vivo, o influenciador esclareceu que os rumores surgiram de uma brincadeira em ligação com a amiga Milena, quando um terceiro ouviu a conversa pela metade. "A gente tava falando: ‘Tia Milena, quando for casar, você vem e traz a aliança pra mim e pra Marina’. A gente tava brincando", explicou.

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Apesar de negar planos formais, ele deixou claro o que sente pelo relacionamento de dois anos: "Eu caso, mas não precisa nem de papel. Pra mim, eu já tô casado".