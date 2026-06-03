Assine
overlay
Início Cultura
CELEBRIDADES

Juliano Floss muda o visual e divide opiniões nas redes sociais

Terceiro colocado no 'BBB 26' apareceu com novo cabelo em evento, recebeu elogios da namorada Marina Sena e provocou enxurrada de reações nas redes sociais

Publicidade
Carregando...
ES
Eduarda Soares
ES
Eduarda Soares
Repórter
03/06/2026 12:17

compartilhe

SIGA
×
Juliano Floss muda radicalmente o visual e divide opiniões nas redes sociais; confira
Juliano Floss trocou o platinado pelo ruivo crédito: Tupi

Juliano Floss trocou os fios platinados pelo ruivo e dividiu a internet. O dançarino e finalista do BBB 26 surgiu com o novo visual em um evento realizado na última terça-feira (2/6) em São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

A reação nas redes sociais foi imediata e polarizada. Enquanto alguns criticaram, muitos aprovaram a mudança. "Nossa, ficou bonito esse ruivo!", disseram seguidores.

Foto: Reprodução/Redes sociais

Namorada aprova novo visual

Marina Sena foi uma das entusiastas. Em vídeo publicado por Floss no Instagram, a cantora apareceu aos pulos e com um buquê ao ver o resultado: "Meu amor, você está muito lindo!"

Casamento com a namorada, no entanto, ainda não está nos planos imediatos. No programa TVZ Ao Vivo, o influenciador esclareceu que os rumores surgiram de uma brincadeira em ligação com a amiga Milena, quando um terceiro ouviu a conversa pela metade. "A gente tava falando: ‘Tia Milena, quando for casar, você vem e traz a aliança pra mim e pra Marina’. A gente tava brincando", explicou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Apesar de negar planos formais, ele deixou claro o que sente pelo relacionamento de dois anos: "Eu caso, mas não precisa nem de papel. Pra mim, eu já tô casado".

Tópicos relacionados:

cabelo entretenimento influenciador juliano-floss look marina-sena

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay