Carolina Dieckmann diz estar internada há quatro dias

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Carolina Dieckmann surpreendeu os seguidores nesta quarta-feira (3/6) ao revelar que está internada há quatro dias devido a um problema de saúde.

A atriz contou estar com uma infecção no rim esquerdo em estágio avançado e explicou que precisou iniciar tratamento intensivo dentro do hospital.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Carolina apareceu para tranquilizar fãs e amigos, atualizando seu quadro clínico e explicando que o problema foi descoberto antes que pudesse se tornar ainda mais grave.

"Eu estou há quatro dias no hospital internada porque descobri uma infecção no rim esquerdo que já estava avançada. Estou tendo que tomar antibiótico na veia", relatou.

Apesar do susto, a atriz demonstrou alívio por ter identificado o problema a tempo. Segundo ela, havia uma viagem programada para um local mais afastado e a descoberta precoce acabou evitando complicações maiores.

Ela contou que o diagnóstico veio pouco antes do passeio, algo que considera uma espécie de livramento diante da situação. Carolina, porém, explicou que ainda não sabe quando poderá deixar o hospital, já que segue em acompanhamento médico e depende da evolução do tratamento.

Na legenda da publicação, a atriz também aproveitou para agradecer o carinho que vem recebendo desde que a notícia se tornou pública. Ela fez uma menção especial ao marido, Tiago Worcman, com quem completa 23 anos de relacionamento justamente neste período.

"Agradeço aos amigos atentos, tão afetuosos, e imensamente ao meu marido incansável", escreveu.

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A publicação rapidamente recebeu mensagens de apoio de fãs e colegas de profissão, que desejaram uma recuperação rápida para a atriz. Nos comentários, muitos seguidores destacaram a importância de ouvir os sinais do corpo e procurar ajuda médica diante de sintomas persistentes.