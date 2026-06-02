Nenhum de Nós: show de número 2.500 celebra 40 anos no Dia dos Namorados

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A banda Nenhum de Nós desembarca em Belo Horizonte para um show especial que celebra quatro décadas de história e a marca de 2.500 apresentações na carreira. O concerto acontece em 12 de junho, Dia dos Namorados, no BeFly Minascentro.

O grupo gaúcho escolheu a capital mineira para comemorar o marco que poucas bandas brasileiras atingiram. Anteriormente, shows comemorativos de número 1.000, 1.500 e 2.000 da banda de pop rock foram realizados em Porto Alegre (RS) e São Paulo (SP).

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O repertório da noite será repleto de sucessos que marcaram gerações, como “Camila, Camila”, “O astronauta de mármore”, “Você vai lembrar de mim”, “Paz e amor”, “Amanhã ou depois”, “Diga a ela” e “Julho de 83”.

Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do BeFly Hall e pelo site Sympla.com.br.

Nenhum de Nós em BH: serviço

Data: 12 de junho de 2026 (sexta-feira)

Local: BeFly Minascentro (Avenida Augusto de Lima, 785, Centro)

Horários: abertura da casa às 20h e show às 21h

Realização: Ímpar Shows

Ingressos

Os bilhetes podem ser adquiridos na bilheteria do BeFly Hall e no site Sympla.com.br. Confira os valores dos setores:

Setor I: a partir de R$ 185

Setor II: a partir de R$ 145

Setor Superior: a partir de R$ 110

A meia-entrada é válida para estudantes, jovens de baixa renda, menores de 21 anos, idosos e pessoas com deficiência (PCD), mediante documentação comprobatória. Já o ingresso social está disponível para todas as pessoas que doarem 1 kg de ração para cães e gatos ou 1 kg de alimento não perecível, a ser entregue na portaria do evento.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (31) 97222-2424.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.