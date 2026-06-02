Nenhum de Nós: show de número 2.500 celebra 40 anos no Dia dos Namorados
Banda gaúcha escolheu Belo Horizonte para a marca histórica; saiba tudo sobre ingressos e o repertório do show especial no BeFly Minascentro
compartilheSIGA
A banda Nenhum de Nós desembarca em Belo Horizonte para um show especial que celebra quatro décadas de história e a marca de 2.500 apresentações na carreira. O concerto acontece em 12 de junho, Dia dos Namorados, no BeFly Minascentro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O grupo gaúcho escolheu a capital mineira para comemorar o marco que poucas bandas brasileiras atingiram. Anteriormente, shows comemorativos de número 1.000, 1.500 e 2.000 da banda de pop rock foram realizados em Porto Alegre (RS) e São Paulo (SP).
Leia Mais
-
-
Ponto de Equilíbrio revisita clássicos do reggae em BH nesta sexta (17/4)
-
Rush anuncia show no Mineirão em 2027; veja data e como comprar ingressos
O repertório da noite será repleto de sucessos que marcaram gerações, como “Camila, Camila”, “O astronauta de mármore”, “Você vai lembrar de mim”, “Paz e amor”, “Amanhã ou depois”, “Diga a ela” e “Julho de 83”.
Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do BeFly Hall e pelo site Sympla.com.br.
Nenhum de Nós em BH: serviço
Data: 12 de junho de 2026 (sexta-feira)
Local: BeFly Minascentro (Avenida Augusto de Lima, 785, Centro)
Horários: abertura da casa às 20h e show às 21h
Realização: Ímpar Shows
Ingressos
Os bilhetes podem ser adquiridos na bilheteria do BeFly Hall e no site Sympla.com.br. Confira os valores dos setores:
-
Setor I: a partir de R$ 185
-
Setor II: a partir de R$ 145
-
Setor Superior: a partir de R$ 110
A meia-entrada é válida para estudantes, jovens de baixa renda, menores de 21 anos, idosos e pessoas com deficiência (PCD), mediante documentação comprobatória. Já o ingresso social está disponível para todas as pessoas que doarem 1 kg de ração para cães e gatos ou 1 kg de alimento não perecível, a ser entregue na portaria do evento.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (31) 97222-2424.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.