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Artista plástica americana é encontrada morta em hotel de luxo em SP

Conhecida pelo pseudônimo Jerry Gogosian, Hilde Lynn Helphenstein tinha 40 anos e foi encontrada sem vida em um quarto do Rosewood São Paulo

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DG
DAVI GALANTIER KRASILCHIK
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DAVI GALANTIER KRASILCHIK
Repórter
01/06/2026 14:07

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Jerry Gogosian estava hospedada no Rosewood São Paulo, onde foi encontrada sem vida na tarde de domingo (31/5)
Jerry Gogosian estava hospedada no Rosewood São Paulo, onde foi encontrada sem vida na tarde de domingo (31/5) crédito: Reprodução/ Redes Sociais

A artista plástica Hilde Lynn Helphenstein, conhecida pelo pseudônimo Jerry Gogosian, foi encontrada morta, aos 40 anos, em um quarto do hotel de luxo Rosewood, em São Paulo, no último domingo (31/5). A informação foi confirmada pela organização do hotel, em nota emitida à imprensa.

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"O Rosewood São Paulo confirma que a hóspede Hilde Ann Lynn foi encontrada sem vida na tarde deste domingo, 31 de maio", afirmou o Rosewood no comunicado. "Desde a constatação do ocorrido, o hotel tem prestado total colaboração às autoridades competentes, fornecendo prontamente todas as informações solicitadas para auxiliar na apuração dos fatos."

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"Em respeito à privacidade da hóspede, de seus familiares e ao trabalho das autoridades responsáveis, o hotel não comentará detalhes adicionais neste momento."

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Segundo o boletim de ocorrência, foram encontrados comprimidos sobre a cama, onde estava o corpo da artista, uma garrafa de vodca e um copo jogado sobre o chão do quarto.

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