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Parque do Palácio é palco de espetáculo gratuito

Neste domingo (31/5), o Grupo Jataí apresenta a montagem de teatro de bonecos "As aventuras de Bininha", com entrada franca

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Repórter
29/05/2026 14:50

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Bininha foi criada em 2018 em oficina ministrada por Beatriz Apocalypse, diretora do Grupo Giramundo, e por Israel Silva, marionetista e design de produtos.
Bininha foi criada em 2018 em oficina ministrada por Beatriz Apocalypse, diretora do Grupo Giramundo, e por Israel Silva, marionetista e design de produtos. crédito: Reprodução/Redes sociais

O Grupo Jataí toma conta do Parque do Palácio neste domingo (31/5), às 16h, com a apresentação do espetáculo “As aventuras de Bininha”, que terá entrada gratuita. 

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Inspirado na temática ambiental, o espetáculo utiliza da linguagem do teatro de bonecos. Com direção de Deinha Baruqui e produção de Léo Campos, a trama gira em torno de Bininha, boneco realista de bicho-preguiça.

Bininha foi criada em 2018, em oficina ministrada por Beatriz Apocalypse, diretora do Grupo Giramundo, e por Israel Silva, marionetista e design de produtos. Léo Campos e Deinha Baruqui já participaram do Giramundo e do Trem Cia de teatro. 

A apresentação no Parque do Palácio faz parte da programação do projeto Diversão em Cena, da Fundação ArcelorMittal, novo patrocinador do espaço anunciado nesta semana. 

“AS AVENTURAS DE BININHA” NO PARQUE DO PALÁCIO

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Com Grupo Jataí, no Parque do Palácio (Rua Prof. Djalma Guimarães, 161, Portaria 2, Mangabeiras), neste domingo (31/5), às 16h. Entrada franca.

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