Cássia Kis presta depoimento após acusação de transfobia em shopping

A atriz Cássia Kis prestou depoimento na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), na tarde de sexta-feira (22/5), após ser acusada de transfobia no mês passado.

Ela estava acompanhada do deputado estadual Márcio Gualberto (PL) e de seu advogado. "A Cássia falou apenas a verdade, apenas os fatos, e fomos muito bem recebidos e tratados por todos os policiais civis", disse Gualberto em vídeo publicado no Instagram.

O advogado Deryk Renato disse que o depoimento foi "muito tranquilo". "Estamos muito confiantes de que tudo será resolvido da melhor forma, que a Justiça será feita, que a verdade prevalecerá como sempre e permanecerá sendo defendida. É o nosso apoio total à Cássia e que a gente continue assim nessa luta."

Entenda como surgiu a denúncia



Em abril, uma mulher chamada Roberta disse que começou a ser atacada por Cássia na fila do banheiro do BarraShopping, na Zona Oeste do Rio. "Ouvi coisas absurdas, entrei em uma das cabines e, ao sair, ela continuava falando coisas horríveis, questionando minha presença no banheiro", escreveu em publicação nas redes. Roberta é funcionária do shopping.

"Ouvi ela dizer que o Brasil estava perdido porque tinha 'homem' no banheiro, que não tinha uma placa ali autorizando minha entrada, coisas absurdas e deploráveis."

Roberata diz "nunca ter se sentido tão constrangida na vida". "Quando eu falei que ela tinha que respeitar uma travesti no banheiro feminino, perguntou se eu estava assumindo que era homem. Minha única reação nessa situação foi pegar meu celular pra gravar. Ela ainda diz que não usa o banheiro masculino pra eu estar ali, banheiro que é meu por direito."

Na gravação, é possível ver Roberta e uma mulher que parece ser Cássia Kis discutindo. "Estou sofrendo transfobia no banheiro do BarraShopping. A atriz Cássia Kis está sendo transfóbica comigo. Eu tenho documento, e mesmo se eu não tivesse...", diz Roberta.

"Eu tenho uma vagina. [...] Eu não vou no banheiro dos homens", diz a mulher identificada como a atriz.

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"Problema é seu. Mas eu frequento aqui porque eu sou uma mulher trans", rebate Roberta, antes de encerrar a gravação.