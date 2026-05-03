Mônica Salmaso se emociona ao conhecer o Bebeto da canção 'Paula e Bebeto'

Personagem da famosa parceria de Milton Nascimento e Caetano Veloso assistiu ao concerto da cantora com a Filarmônica de Minas

Helvécio Carlos
Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
03/05/2026 02:30

A cantora Mônica Salmaso e Bebeto nos bastidores da Sala Minas Gerais crédito: Helvécio Carlos/EM/D.A Press

A última noite do concerto que reuniu Mônica Salmaso e a Filarmônica mineira, no sábado (2/5), foi marcada por uma surpresa e tanto. Carlos Alberto Pinto Gouvêa, o Bebeto, que inspirou a música “Paula e Bebeto”, de Milton Nascimento e Caetano Veloso, estava na plateia da Sala Minas Gerais, em Belo Horizonte.

Mônica não escondeu a emoção ao revelar a presença ali de quem inspirou um dos maiores sucessos da MPB. Na cadeira de rodas, Bebeto fez questão de ir ao backstage cumprimentar o maestro José Soares e a cantora paulistana. 

O concerto especial “Minas de todos os sons”, dedicado ao cancioneiro de Milton Nascimento, reuniu parcerias dele com Tavinho Moura (“Noites do sertão”), Caetano Veloso (“Paula e Bebeto”, “A terceira margem do rio”), Ronaldo Bastos (“Cais”), Fernando Brant (“Travessia”, “Credo”, “Maria Solidária”, “Maria Maria” ) e Lô Borges, Márcio Borges e Fernando Brant (“Para Lennon e McCartney”).

Natural de Três Pontas, no Sul de Minas, cidade onde Bituca foi criado, Bebeto é amigo de Milton desde meados da década de 1970. Fez backing vocal nas faixas “Saudades dos aviões da Panair” e “Leila”, do álbum “Minas” (1975), que também traz a canção inspirada nele. 

A letra dedicada a Bebeto fala do amor de juventude dele e Paula, que era sua namorada. O namoro acabou, mas a canção virou clássico da MPB.

Em outubro, Milton comemorou seus 83 anos e os 50 do disco 'Minas', que traz a canção 'Paula e Bebeto'

Em entrevistas, Bebeto revelou a enorme surpresa que teve ao descobrir que sua história ganhou letra de Caetano Veloso.

