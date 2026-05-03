Mônica Salmaso se emociona ao conhecer o Bebeto da canção 'Paula e Bebeto'
Personagem da famosa parceria de Milton Nascimento e Caetano Veloso assistiu ao concerto da cantora com a Filarmônica de Minas
compartilheSIGA
A última noite do concerto que reuniu Mônica Salmaso e a Filarmônica mineira, no sábado (2/5), foi marcada por uma surpresa e tanto. Carlos Alberto Pinto Gouvêa, o Bebeto, que inspirou a música “Paula e Bebeto”, de Milton Nascimento e Caetano Veloso, estava na plateia da Sala Minas Gerais, em Belo Horizonte.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Mônica não escondeu a emoção ao revelar a presença ali de quem inspirou um dos maiores sucessos da MPB. Na cadeira de rodas, Bebeto fez questão de ir ao backstage cumprimentar o maestro José Soares e a cantora paulistana.
Leia Mais
O concerto especial “Minas de todos os sons”, dedicado ao cancioneiro de Milton Nascimento, reuniu parcerias dele com Tavinho Moura (“Noites do sertão”), Caetano Veloso (“Paula e Bebeto”, “A terceira margem do rio”), Ronaldo Bastos (“Cais”), Fernando Brant (“Travessia”, “Credo”, “Maria Solidária”, “Maria Maria” ) e Lô Borges, Márcio Borges e Fernando Brant (“Para Lennon e McCartney”).
Natural de Três Pontas, no Sul de Minas, cidade onde Bituca foi criado, Bebeto é amigo de Milton desde meados da década de 1970. Fez backing vocal nas faixas “Saudades dos aviões da Panair” e “Leila”, do álbum “Minas” (1975), que também traz a canção inspirada nele.
A letra dedicada a Bebeto fala do amor de juventude dele e Paula, que era sua namorada. O namoro acabou, mas a canção virou clássico da MPB.
Em outubro, Milton comemorou seus 83 anos e os 50 do disco 'Minas', que traz a canção 'Paula e Bebeto'
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Em entrevistas, Bebeto revelou a enorme surpresa que teve ao descobrir que sua história ganhou letra de Caetano Veloso.