Daniela Mercury acusa Edson Gomes de violência contra a mulher

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A cantora Daniela Mercury acusou o também cantor Edson Gomes de violência contra a mulher durante a premiação do Troféu Armandinho e Irmãos Macedo, realizada na noite dessa terça-feira (28/4), em Salvador. A declaração ocorreu quando Daniela subiu ao palco para receber o prêmio de “Hit do Carnaval” com a música “Laroyê”. A artista concorria com nomes como Ivete Sangalo e Bell Marques. O vencedor foi anunciado por Carlinhos Brown.

CANTAR UMA ZORRA : Daniela Mercury acusa Edson Gomes de agredir a esposa dele; cantor disse que a mesma ia ter que provar

Tudo aconteceu ao vivo durante a premiação do troféu Armandinho e Irmãos Macedo, no Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador pic.twitter.com/S46pHXA5gr — Danzinho (@eudanzinho) April 29, 2026

Durante o discurso, Daniela fez um apelo direto ao colega. “Edson, peço que você seja carinhoso com a sua esposa, porque a gente não aceita nenhuma violência contra a mulher”, afirmou. A cantora também pediu união entre os artistas no combate à violência de gênero, com atenção especial às mulheres negras, que, segundo ela, estão entre as principais vítimas.

Após a fala, Edson Gomes subiu ao palco e reagiu às acusações. O cantor afirmou que foi exposto publicamente e cobrou provas. “Tentou me envergonhar na frente de todo mundo. Eu quero que ela prove. Quem é que eu espanco? Tentar me lacrar assim, me envergonhar, para quê?”, questionou.

Diante da repercussão imediata no palco, Daniela Mercury pediu desculpas ao colega e reconheceu que não poderia comprovar a acusação. Ela justificou a declaração como uma manifestação de preocupação com a causa da violência contra a mulher. Edson reagiu com risos e disse que também se preocupa com o tema.

“Então você é super carinhoso com as pessoas que você ama?”, questionou Daniela. A discussão foi interrompida por Carlinhos Brown, que pediu união entre os artistas. Ele chegou a sugerir que os dois cantassem juntos, sendo aplaudido pelo público.

“Cantar uma zorra”, respondeu Edson Gomes, em tom de recusa.

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Na sequência, os apresentadores intervieram e propuseram encerrar a premiação “com chave de ouro”. Edson deixou o palco, e o evento foi finalizado com uma apresentação musical. Até o momento, os artistas não se pronunciaram sobre o episódio nas redes sociais.