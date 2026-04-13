Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

Cansadas não, exaustas. Foi da exaustão física e emocional que nasceu o Samba das Exaustas, grupo formado há quase três anos por três mulheres de Sete Lagoas. Foi no samba, no entanto, que Rafaela Araújo, Renata Mendonça e Ana Cristina Vieira encontraram descanso.

“O nome vem do cansaço mesmo”, explica a percussionista e cantora Rafaela Araújo. “Se você perguntar para qualquer mulher hoje se ela está exausta, ela vai dizer que está. E são vários motivos, não só físicos, mas mentais também. Todas as mulheres que veem o nome do grupo falam: ‘É o meu grupo’”, afirma.

Criado em 2023, o Samba das Exaustas surgiu da vontade de ocupar espaços ainda pouco acessíveis às mulheres na cena local. Frequentadoras de uma roda de samba em Sete Lagoas, as integrantes se cansaram de participar apenas como convidadas eventuais. “A gente queria fazer o nosso, não esperar que ninguém chamasse”, conta Rafaela. O grupo começou maior, mas foi se reduzindo até chegar à formação atual de um trio essencialmente percussivo, com pandeiro, surdo e voz.

Nesta segunda-feira (13/4), data do nascimento de Dona Ivone Lara e Dia Nacional da Mulher Sambista, as Exaustas lançam nas plataformas digitais “Baseado em prantos reais”, primeira música autoral do grupo. Escrita por Rafaela, a canção revisita o próprio surgimento do grupo e o período em que as integrantes se aproximaram, ainda antes da formação oficial. “É a história do nosso encontro. Muitas mulheres que estavam ali também passavam por momentos em que precisavam de algum tipo de ajuda ou cura”, afirma.

Assim, “Nos braços da gente que canta e abraça, / o fardo se torna mais leve de andar. / O samba é remédio, é fé e é graça, / é cura que vem ao partilhar”, canta o grupo. E, no refrão, avisam: “É que um bom samba é uma forma de descanso”.

Agradecimento

Mais do que um relato da criação do grupo, “Baseado em prantos reais” é uma espécie de agradecimento. “É uma homenagem ao samba por esse poder de cura que ele tem”, diz Rafaela.

A estreia autoral abre caminho para novos projetos, mas ainda sem pressa. Nenhuma das integrantes vive de música. Rafaela atua na área de publicidade e marketing, Ana trabalha em contabilidade e Renata é servidora pública. “O grupo nasceu para ser esse lugar de descanso”, ressalva Rafaela. “A gente não começou com a ideia de gravar, de fazer carreira. Vamos fazer até onde der conta”.

Se o tom da nova música é mais sério do que o nome do grupo pode sugerir, o equilíbrio entre leveza e profundidade é o que o grupo busca. Para as Exaustas, Zeca Pagodinho é uma das principais referências, conseguindo transitar entre o engraçado e o profundo. No entanto, as mulheres sambistas também exercem influência, como Dono Ivone Lara, Jovelina Pérola Negra, Beth Carvalho, entre outras. “A gente olha muito para o que elas fizeram. Foram elas que abriram caminho pra gente estar aqui hoje”, destaca Rafaela.

Além do lançamento de “Baseado em prantos reais”, nesta segunda-feira o trio participa de roda de samba, a partir das 18h, no Terreiro Cultural Urbano, em Sete Lagoas (Rua Policena Mascarenhas, 102, São Geraldo). Curiosamente, é o mesmo espaço onde tudo começou. Para junho, quando o grupo completará três anos, está prevista uma apresentação para marcar a nova fase.

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“BASEADO EM PRANTOS REAIS”

Single de Samba das Exaustas. Disponíveis nas plataformas digitais.