Assine
overlay
Início Cultura
Artes cênicas

Peça 'Homens, santos e desertores' ganha nova montagem em BH

Espetáculo dirigido por Fernando Couto, com Ary Nóbrega e João Amorim, fica em cartaz no Teatro de Bolso do Sesc Palladium neste fim de semana

Publicidade
Carregando...
Gabriela Matina
Gabriela Matina
Repórter
Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.
10/04/2026 02:00

compartilhe

SIGA
×
Atores Ary Nóbrega e João Amorim estão frente a frente em cena da peça Homens, santos e desertores
Ary Nóbrega e João Amorim interpretam homem de meia-idade e jovem refratários às imposições do mundo crédito: Alessandro Carvalho/divulgação

Um senhor de meia-idade, recluso e cercado de livros, recebe a visita de um jovem solitário vindo de família desajustada. Essa é a premissa de “Homens, santos e desertores”, peça de Mário Bortolotto que ganha nova versão dirigida pelo mineiro Fernando Couto. Em cartaz no Teatro de Bolso do Sesc Palladium de hoje a domingo (10 a 12/4), a montagem traz Ary Nóbrega e João Amorim no elenco.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A relação do diretor com a peça é antiga. Em 2012, Fernando Couto integrou o elenco da montagem e conquistou o Prêmio Sinparc por seu trabalho, dirigido, curiosamente, por Ary Nóbrega.

Agora, ele decidiu reapresentá-la. “O texto já tem um bom tempo, muitas pessoas não o conhecem. Merece ser visto. É um espetáculo de palavras, que me comove e prende a atenção”, afirma.

Leia Mais

Na trama, o jovem protagonista não se adapta às exigências do mundo em que vive. Nesse caminho, encontra o homem mais velho, igualmente solitário.

Fernando Couto afirma que o texto original, de 2002, dispensa atualizações. “Nada está datado. O pensamento humano não tem data, o texto é muito bem elaborado. Bortolotto escreve com propriedade e uma certa anarquia”, diz. “Não é uma peça a que você assiste e esquece depois. É para sair do teatro e continuar discutindo por horas.”

Aceitação

A peça aborda pertencimento e aceitação a partir de personagens que não se encaixam em um mundo que parece não ter sido feito para os dois.

O jovem carrega as dores de sua família desestruturada. O pai é ausente, um “desertor”. A mãe, abandonada, busca companhia em relacionamentos passageiros. De outro lado, o homem mais velho tem apenas os livros como companhia.

Fernando Couto destaca o espelhamento entre os dois. O mais velho enxerga no rapaz a continuidade de si mesmo.

“É um espetáculo para você se ver e se aceitar neste mundo que nem sempre acolhe quem busca viver de forma diferente”, aponta o diretor da peça.

“O papel do teatro é provocar reflexão. Mais que dar respostas, o teatro levanta questões e cria discussão. É um espetáculo para quem gosta de literatura, mas, sobretudo, para quem gosta de pensar”, conclui Fernando Couto.

“HOMENS, SANTOS E DESERTORES”

Peça de Mário Bortolotto, com Ary Nóbrega e João Amorim. Direção: Fernando Couto. Teatro de Bolso do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). Hoje e sábado (10 e 11/4), às 20h30; domingo (12/4), às 19h. Ingressos na plataforma Sympla, a R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada).

OUTRAS ATRAÇÕES

>>> Tom Cavalcante entre nós

O humorista Tom Cavalcante apresenta o espetáculo “O Tom tá on” no sábado (11/4), às 20h30, no Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro). O artista imita grandes nomes da música e faz piadas inspiradas em fatos atuais. Ingressos disponíveis para a plateia superior, a R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia), à venda na plataforma Sympla e na bilheteria.

>>> “Busão” no palco

A peça “Vida de busão é a maior confusão” acompanha viagem de ônibus entre o Bairro Pindorama e Venda Nova, revelando hábitos, comentários e o cotidiano dos passageiros. Com Jaqueline Mello, Marcos Khass, Renato Caran, Mateus Brisola, Luciano Lirio e Rogerio Haste. Neste sábado (11/4), às 20h, no Teatro Francisco Nunes (Av. Afonso Pena, 1.321, Centro). Ingressos na plataforma Sympla e na bilheteria por R$ 56 (inteira) e R$ 28 (meia).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

>>> Três Porquinhos

Humoristas Estevam Nabote, Victor Ahmar e Vini Maga, os Três Porquinhos, trazem seu show a Betim, no teatro do Monte Carmo Shopping, hoje (10/4), às 20h30, com ingressos a R$ 60 (meia), R$ 72 (social) e R$ 120 (inteira), à venda na Sympla. Sábado (11/4), eles se apresentam às 21h, no Cine Theatro Brasil (Praça Sete, Centro de BH), com inteira a partir de R$ 80, à venda na Eventim.

Tópicos relacionados:

belo-horizonte sesc-palladium teatro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay