Peça 'Homens, santos e desertores' ganha nova montagem em BH

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Um senhor de meia-idade, recluso e cercado de livros, recebe a visita de um jovem solitário vindo de família desajustada. Essa é a premissa de “Homens, santos e desertores”, peça de Mário Bortolotto que ganha nova versão dirigida pelo mineiro Fernando Couto. Em cartaz no Teatro de Bolso do Sesc Palladium de hoje a domingo (10 a 12/4), a montagem traz Ary Nóbrega e João Amorim no elenco.

A relação do diretor com a peça é antiga. Em 2012, Fernando Couto integrou o elenco da montagem e conquistou o Prêmio Sinparc por seu trabalho, dirigido, curiosamente, por Ary Nóbrega.

Agora, ele decidiu reapresentá-la. “O texto já tem um bom tempo, muitas pessoas não o conhecem. Merece ser visto. É um espetáculo de palavras, que me comove e prende a atenção”, afirma.

Na trama, o jovem protagonista não se adapta às exigências do mundo em que vive. Nesse caminho, encontra o homem mais velho, igualmente solitário.

Fernando Couto afirma que o texto original, de 2002, dispensa atualizações. “Nada está datado. O pensamento humano não tem data, o texto é muito bem elaborado. Bortolotto escreve com propriedade e uma certa anarquia”, diz. “Não é uma peça a que você assiste e esquece depois. É para sair do teatro e continuar discutindo por horas.”

Aceitação

A peça aborda pertencimento e aceitação a partir de personagens que não se encaixam em um mundo que parece não ter sido feito para os dois.

O jovem carrega as dores de sua família desestruturada. O pai é ausente, um “desertor”. A mãe, abandonada, busca companhia em relacionamentos passageiros. De outro lado, o homem mais velho tem apenas os livros como companhia.

Fernando Couto destaca o espelhamento entre os dois. O mais velho enxerga no rapaz a continuidade de si mesmo.

“É um espetáculo para você se ver e se aceitar neste mundo que nem sempre acolhe quem busca viver de forma diferente”, aponta o diretor da peça.

“O papel do teatro é provocar reflexão. Mais que dar respostas, o teatro levanta questões e cria discussão. É um espetáculo para quem gosta de literatura, mas, sobretudo, para quem gosta de pensar”, conclui Fernando Couto.

“HOMENS, SANTOS E DESERTORES”

Peça de Mário Bortolotto, com Ary Nóbrega e João Amorim. Direção: Fernando Couto. Teatro de Bolso do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). Hoje e sábado (10 e 11/4), às 20h30; domingo (12/4), às 19h. Ingressos na plataforma Sympla, a R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada).

OUTRAS ATRAÇÕES

>>> Tom Cavalcante entre nós

O humorista Tom Cavalcante apresenta o espetáculo “O Tom tá on” no sábado (11/4), às 20h30, no Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro). O artista imita grandes nomes da música e faz piadas inspiradas em fatos atuais. Ingressos disponíveis para a plateia superior, a R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia), à venda na plataforma Sympla e na bilheteria.

>>> “Busão” no palco

A peça “Vida de busão é a maior confusão” acompanha viagem de ônibus entre o Bairro Pindorama e Venda Nova, revelando hábitos, comentários e o cotidiano dos passageiros. Com Jaqueline Mello, Marcos Khass, Renato Caran, Mateus Brisola, Luciano Lirio e Rogerio Haste. Neste sábado (11/4), às 20h, no Teatro Francisco Nunes (Av. Afonso Pena, 1.321, Centro). Ingressos na plataforma Sympla e na bilheteria por R$ 56 (inteira) e R$ 28 (meia).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

>>> Três Porquinhos

Humoristas Estevam Nabote, Victor Ahmar e Vini Maga, os Três Porquinhos, trazem seu show a Betim, no teatro do Monte Carmo Shopping, hoje (10/4), às 20h30, com ingressos a R$ 60 (meia), R$ 72 (social) e R$ 120 (inteira), à venda na Sympla. Sábado (11/4), eles se apresentam às 21h, no Cine Theatro Brasil (Praça Sete, Centro de BH), com inteira a partir de R$ 80, à venda na Eventim.