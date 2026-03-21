Juca de Oliveira teve atuação política e se exilou na Bolívia nos anos 1970

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator e dramaturgo Juca de Oliveira, morto na madrugada deste sábado (21/3), teve uma trajetória artística marcada por forte atuação política. Filiado ao Partido Comunista Brasileiro, ele atuou em sindicatos e teve que se exilar na Bolívia durante a ditadura militar.

O episódio que levou ao autoexílio começou antes, quando o ator decidiu comprar o Teatro de Arena, no Centro de São Paulo, com Augusto Boal, Flávio Império e Paulo José. O grupo teatral e o espaço cênico foram fundamentais para a revolução do teatro brasileiro, atuando principalmente como celeiro de produção intelectual e centro contra a ditadura. Entre os marcos nacionais estão as peças "Eles Não Usam Black-Tie" e "O Filho do Cão".

A trajetória do Arena, entretanto, foi interrompida pela ditadura militar em 1972 com o fechamento do teatro. Em entrevista ao Memória Globo, o ator revelou que, diante disso, optou por se autoexilar na Bolívia, ao lado de Guarnieri. "Não foi por acaso que o Teatro de Arena foi brutalmente atingido pela ditadura militar. O teatro foi fechado, nós fomos perseguidos. Uma tragédia", disse.

Nos últimos anos de vida, o ator passou a criticar a forma como os incentivos da Lei Rouanet eram distribuídos. Ele argumentava que o modelo reduzia a pressão por bilheteria e, com isso, o compromisso de atrair público, o que, para ele, eliminava a busca por qualidade e a paixão na produção artística.

"É que não há bilheteria com a lei Rouanet. Não havendo bilheteria, você faz o espetáculo rapidamente enquanto você tem aquele dinheirinho ali. Dá um pouquinho para o ator, um pouquinho para os técnicos, para o empresário, até que você gasta todo o dinheiro e tira de cartaz", afirmou em 2019 à "Folha".

"E o principal é que o teatro é feito com paixão. Há um grupo que se apaixona por um texto junto. E esse grupo persegue o sucesso, a perfeição. A paixão pelo teatro se extinguiu. Ninguém mais tem. As peças são medíocres. Fazem um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Tem atores que vão lá, se disponibilizam por 20 dias e depois saem. É uma loucura", disse.

Juca na gravação da minissérie "Mad Maria", de 2005 Renato Rocha Miranda/Tv Globo Juca de Oliveira, a atriz Suzy Rego e o ator Cassiano Ricardo numa cena da peça "Caixa dois", em 1997 Sergio Ishikata/Divulgação Comemoração do aniversário da atriz Giovanna Antonelli durante a gravação da novela "O clone" João Miguel Junior/TV Globo/Divulgação Juca de Oliveira e Nivea Maria na gravação da novela ''O clone'', de 2001 Marcio Mercante/Ag. O Dia/Divulgação Juca de Oliveira autografa livro no lançamento da coleção "Teatro Brasileiro", no Palácio das Artes, em BH, em dezembro de 2002 Cristina Horta/EM/D.A Press- 3/12/2002 Juca de Oliveira e Fernanda Montenegro na minissérie "Queridos amigos", de 2008 Rocha Miranda/Divulgação/TV Globo Na novela Avenida Brasil (2012), Juca de Oliveira interpretou Santiago Renato Rocha Miranda/TV Globo Laura Cardoso e Juca de Oliveira nas gravações de Flor do Caribe (2013) Matheus Cabral/TV Globo Juca no programa de entrevistas da jornalista e atriz Marília Gabriela Sergio Andrade/Divulgação Juca de Oliveira em Diamantina durante as gravações da minissérie "A cura", em 2010 Alex Carvalho/TV Globo Juca de Oliveira como Napoleão, na peça "Os experientes" Jairo Goldflus/TV Globo/Divulgação Juca de Oliveira no monólogo "Rei Lear", em março de 2016 João Caldas/Divulgação Juca de Oliveira e Marieta Severo, durante participação na série de TV "A grande família", em 2012 Matheus Cabral/TV Globo Pedro Paulo Cava e Juca de Oliveira no Teatro Sesiminas, em BH, em 2016 Helvécio Carlos/EM/D.A Press Voltar Próximo

O ator, entretanto, fazia questão de ponderar que a opinião era em relação teatro profissional. "Não estou me referindo a teatros amadores, que necessariamente precisam do apoio."

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Juca de Oliveira faleceu na madrugada deste sábado (21/3), em São Paulo. Ele estava internado numa UTI do Hospital Sírio-Libanês desde a sexta (13/3), tratando uma pneumonia e um problema cardíaco. Ele deixa a mulher, a musicista Maria Luiza de Faro Santos, e a filha do casal, Isabella Faro de Oliveira.