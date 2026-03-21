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LUTO NAS ARTES CÊNICAS

Juca de Oliveira teve atuação política e se exilou na Bolívia nos anos 1970

Ator morreu neste sábado (21/3), aos 91 anos, em São Paulo; ele estava internado desde o último dia 13, com quadro de pneumonia e problemas cardíacos

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21/03/2026 15:05

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Ator Juca de Oliveira está na UTI
Perseguido pela ditadura militar quando integrava o Teatro de Arena, Juca de Oliveira se exilou na Bolívia crédito: TV Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator e dramaturgo Juca de Oliveira, morto na madrugada deste sábado (21/3), teve uma trajetória artística marcada por forte atuação política. Filiado ao Partido Comunista Brasileiro, ele atuou em sindicatos e teve que se exilar na Bolívia durante a ditadura militar.

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O episódio que levou ao autoexílio começou antes, quando o ator decidiu comprar o Teatro de Arena, no Centro de São Paulo, com Augusto Boal, Flávio Império e Paulo José. O grupo teatral e o espaço cênico foram fundamentais para a revolução do teatro brasileiro, atuando principalmente como celeiro de produção intelectual e centro contra a ditadura. Entre os marcos nacionais estão as peças "Eles Não Usam Black-Tie" e "O Filho do Cão".

A trajetória do Arena, entretanto, foi interrompida pela ditadura militar em 1972 com o fechamento do teatro. Em entrevista ao Memória Globo, o ator revelou que, diante disso, optou por se autoexilar na Bolívia, ao lado de Guarnieri. "Não foi por acaso que o Teatro de Arena foi brutalmente atingido pela ditadura militar. O teatro foi fechado, nós fomos perseguidos. Uma tragédia", disse.

Nos últimos anos de vida, o ator passou a criticar a forma como os incentivos da Lei Rouanet eram distribuídos. Ele argumentava que o modelo reduzia a pressão por bilheteria e, com isso, o compromisso de atrair público, o que, para ele, eliminava a busca por qualidade e a paixão na produção artística.

"É que não há bilheteria com a lei Rouanet. Não havendo bilheteria, você faz o espetáculo rapidamente enquanto você tem aquele dinheirinho ali. Dá um pouquinho para o ator, um pouquinho para os técnicos, para o empresário, até que você gasta todo o dinheiro e tira de cartaz", afirmou em 2019 à "Folha".

"E o principal é que o teatro é feito com paixão. Há um grupo que se apaixona por um texto junto. E esse grupo persegue o sucesso, a perfeição. A paixão pelo teatro se extinguiu. Ninguém mais tem. As peças são medíocres. Fazem um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Tem atores que vão lá, se disponibilizam por 20 dias e depois saem. É uma loucura", disse.

 

Juca na gravação da minissérie
Juca na gravação da minissérie "Mad Maria", de 2005 Renato Rocha Miranda/Tv Globo
Juca de Oliveira, a atriz Suzy Rego e o ator Cassiano Ricardo numa cena da peça
Juca de Oliveira, a atriz Suzy Rego e o ator Cassiano Ricardo numa cena da peça "Caixa dois", em 1997 Sergio Ishikata/Divulgação
Comemoração do aniversário da atriz Giovanna Antonelli durante a gravação da novela
Comemoração do aniversário da atriz Giovanna Antonelli durante a gravação da novela "O clone" João Miguel Junior/TV Globo/Divulgação
Juca de Oliveira e Nivea Maria na gravação da novela ''O clone'', de 2001-Marcio Mercante/Ag. O Dia/Divulgação
Juca de Oliveira e Nivea Maria na gravação da novela ''O clone'', de 2001 Marcio Mercante/Ag. O Dia/Divulgação
Juca de Oliveira autografa livro no lançamento da coleção
Juca de Oliveira autografa livro no lançamento da coleção "Teatro Brasileiro", no Palácio das Artes, em BH, em dezembro de 2002 Cristina Horta/EM/D.A Press- 3/12/2002
Juca de Oliveira e Fernanda Montenegro na minissérie
Juca de Oliveira e Fernanda Montenegro na minissérie "Queridos amigos", de 2008 Rocha Miranda/Divulgação/TV Globo
Na novela Avenida Brasil (2012), Juca de Oliveira interpretou Santiago-Renato Rocha Miranda/TV Globo
Na novela Avenida Brasil (2012), Juca de Oliveira interpretou Santiago Renato Rocha Miranda/TV Globo
Laura Cardoso e Juca de Oliveira nas gravações de Flor do Caribe (2013)-Matheus Cabral/TV Globo
Laura Cardoso e Juca de Oliveira nas gravações de Flor do Caribe (2013) Matheus Cabral/TV Globo
Juca no programa de entrevistas da jornalista e atriz Marília Gabriela-Sergio Andrade/Divulgação
Juca no programa de entrevistas da jornalista e atriz Marília Gabriela Sergio Andrade/Divulgação
Juca de Oliveira em Diamantina durante as gravações da minissérie
Juca de Oliveira em Diamantina durante as gravações da minissérie "A cura", em 2010 Alex Carvalho/TV Globo
Juca de Oliveira como Napoleão, na peça
Juca de Oliveira como Napoleão, na peça "Os experientes" Jairo Goldflus/TV Globo/Divulgação
Juca de Oliveira no monólogo
Juca de Oliveira no monólogo "Rei Lear", em março de 2016 João Caldas/Divulgação
Juca de Oliveira e Marieta Severo, durante participação na série de TV
Juca de Oliveira e Marieta Severo, durante participação na série de TV "A grande família", em 2012 Matheus Cabral/TV Globo
Pedro Paulo Cava e Juca de Oliveira no Teatro Sesiminas, em BH, em 2016-Helvécio Carlos/EM/D.A Press
Pedro Paulo Cava e Juca de Oliveira no Teatro Sesiminas, em BH, em 2016 Helvécio Carlos/EM/D.A Press

O ator, entretanto, fazia questão de ponderar que a opinião era em relação teatro profissional. "Não estou me referindo a teatros amadores, que necessariamente precisam do apoio."

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Juca de Oliveira faleceu na madrugada deste sábado (21/3), em São Paulo. Ele estava internado numa UTI do Hospital Sírio-Libanês desde a sexta (13/3), tratando uma pneumonia e um problema cardíaco. Ele deixa a mulher, a musicista Maria Luiza de Faro Santos, e a filha do casal, Isabella Faro de Oliveira.

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