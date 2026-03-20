Escritor Maurilo Andreas é o convidado da semana no podcast 'Divirta-se'

Por Ana Clara Moyen

Autor do recém-lançado "O bigode da bruxa" (Fino Traço), seu 16º livro infantil, o escritor Maurilo Andreas é o convidado do podcast Divirta-se desta semana.

No episódio, o autor compartilha detalhes de sua jornada literária, seu processo criativo e suas ambições para futuros projetos, além de comentar a importância dos livros para a formação de jovens. Confira a entrevista completa no vídeo abaixo.

Nascido em Ipatinga, no Vale do Aço, Maurilo sempre gostou de ler. E o interesse em criar obras voltadas para o público infantil se consolidou após a gravidez de sua esposa, que fez com que ele quisesse escrever histórias para a filha, Sophia.

A menina não foi apenas inspiração para livros como “Todas as estrelas do mundo” e “Cachinhos, conchinhas, flores e ninhos”. Ela também coescreveu “O fantástico arroz de Filomena” com o pai.

Maurilo também trabalha com diversos ilustradores, sempre com muita liberdade. “Do mesmo jeito que eu gosto que me deixem livre para escrever, gosto de deixar o ilustrador livre para trabalhar”, contou ele. O autor forjou parcerias com artistas como Rogério Fernandes, Rebeca Luciani e, mais recentemente, André Cerino.

Colaborações fazem parte da trajetória de Maurilo, que atualmente lidera o Autores do Futuro, projeto de escrita coletiva com crianças. Na iniciativa, ele visita escolas e constrói histórias junto a jovens de 7 a 11 anos, que serão transformadas em livros e publicadas. “Mais do que escrever um livro, há nesse projeto várias lições de convivência e valores que eles (crianças) vão aprendendo”, diz o autor.

Ainda segundo o escritor mineiro, projetos como o Autores do Futuro e o "Livro de graça na praça", do qual também participou, são essenciais para o incentivo à leitura e fazem parte de um esforço muito maior que deve envolver pais e escolas e ainda “depende de educação, de disponibilidade, de preço, de cultura…”.

Enquanto esses fatores não se alinham, Maurilo continuará escrevendo livros que buscam ajudar crianças a entender o mundo e seus próprios sentimentos.

"O bigode da bruxa" foi lançado no último sábado (14/3), em Belo Horizonte.

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'O bigode da bruxa'

Maurilo Andreas

Editora Fino Traço

20 páginas

R$ 54