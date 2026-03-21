Primeira leitura: ‘Livro das Interrogações', de Mario Geraldo da Fonseca

SOBRE O AUTOR E O LIVRO

Professor da Escola de Design (ED) da Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg), Mario Geraldo da Fonseca é coordenador do grupo de projeções da ED e autor dos livros “Sonho concreto” (2010, editora Universidade Fumec) e “Mar.Rio” (2015, editora Crivo). O personagem principal do novo livro é o ponto de interrogação. “Pode-se dizer que a obra é uma grande brincadeira com este marcador que indica quando a frase escrita ou falada é uma pergunta. Mas, na obra, o uso do ponto de interrogação não é propriamente para fazer uma pergunta; ou melhor, é para colocar perguntas em relação, disparando assim uma espécie de terceira posição, essa, sim, a maneira própria do livro interrogar”, destaca a apresentação do lançamento.

“LIVRO DAS INTERROGAÇÕES”

Mario Geraldo da Fonseca

Impressões de Minas

132 páginas

R$ 50

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Lançamento: 21/3, das 16h às 20h, com performance do artista visual e cantor Mamute, no Espaço Impressões (Rua Bueno Brandão, 80, Floresta, Belo Horizonte)