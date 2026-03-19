resgata história de militante executado na Argélia

Como falar de amor em meio à guerra? Em “Amanhã não ousarão nos assassinar” (Mundaréu), o francês Joseph Andras resgata a história de Fernand Iveton, militante pela independência da Argélia condenado à morte após plantar um atentado em nome da libertação. Enquanto lutava na Justiça pelo direito de permanecer vivo, sua mulher, Hèlene, também se sentia sentenciada, lidando com o desespero e a solidão.

O livro conta a história real vivida em meio à Guerra da Argélia a partir de um relato essencialmente humano. Pied-noir – nascido no país africano, mas descendente direto de europeu –, Iveton era um jovem operário e militante comunista que decidiu aderir à luta para tornar a Argélia independente da França.

Em 1956, planejou um atentado com uma bomba na usina de gás em que trabalhava. Plantou a arma em um local afastado e programou a explosão para um horário fora do expediente, na tentativa de chamar atenção para a causa argelina sem deixar feridos. Contudo, o objeto foi encontrado antes da explosão, e Iveton foi preso, torturado e condenado à pena de morte em tempo recorde, sendo o único pied-noir entre os 198 executados pelo governo francês durante a Guerra da Argélia (1954-1962).

Apesar de acompanhar um retrato histórico, “Amanhã não ousarão nos assassinar” não é um livro biográfico ou um relato historiográfico, mas um romance político marcado por uma imersão ímpar. Alternando relatos do passado de Iveton com a agonia dos seus últimos dias de vida, o texto destaca a relação dele com a mulher, Hèlene, além da admiração especial por Henri Maillot, amigo próximo de Iveton que morreu dois anos antes dele, também lutando pela libertação da Argélia.

A obra conquistou a categoria romance de estreia no Goncourt, mais renomada premiação literária da França, em 2016, mas Joseph Andras se recusou a receber o troféu. “Competição, rivalidade e concorrência são, ao meu ver, conceitos estranhos à escrita e à criação”, justificou. A polêmica ampliou o sucesso midiático do livro, apesar do perfil misterioso do autor, que nunca aparece em público e sequer revela o nome verdadeiro - Joseph Andras é um pseudônimo. Em 2020, “Amanhã não ousarão nos assassinar” foi adaptado para o cinema pelas mãos do diretor Hélier Cisterne, com o nome de “De nos frères blessés” (“Dos nossos irmãos feridos”).

“AMANHÃ NÃO OUSARÃO NOS ASSASSINAR”

De Joseph Andras

Tradução de Letícia Mei

Mundaréu (Selo Manjuba)

128 páginas

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

R$ 68