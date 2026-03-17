Duas vezes Shakespeare na Mostra Ao Teatro, em Belo Horizonte

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Fascinante e perturbadora em igual medida, “Macbeth”, obra-prima de Shakespeare, ganha duas leituras na Mostra Ao Teatro. O projeto, que segue até o fim de março no Teatro de Bolso do Sesc Palladium, apresenta nesta terça (17/3) e amanhã (18/3) “Escorpiões na alma”, com Júlio Maciel, do Grupo Galpão. De 27 a 29 deste mês, será a vez de Rita Clemente com “Delírio e queda”.

Ainda que ambos sejam solos nascidos de “Macbeth”, o primeiro é uma cena, enquanto o segundo já tem o formato de espetáculo. Os dois integram a segunda edição da mostra, que vem apresentando ao longo deste mês seis trabalhos inéditos com atores experientes da cena mineira. A iniciativa busca a formação de público, bem como a valorização do ofício do ator. A direção-geral é da própria Rita Clemente.

Maciel encarna o general que se torna rei no experimento cênico que apresenta a parte final do texto. “A rainha já morreu e ele vê que tudo está ruindo. Macbeth, que cometeu várias atrocidades, começa a entender os enigmas de que as bruxas falaram. Ele está começando a cair na real, vendo que tudo acabou. Ao mesmo tempo, tenta se encher de coragem para continuar”, diz o ator, que fica não mais de 20 minutos em cena.

Rita assina a adaptação, a partir do texto shakespeareano. “É tudo bem concentrado, e para mim um grande desafio, pois Macbeth é um personagem incrível. Além do mais, é um solo”, afirma Júlio Maciel. Após as duas sessões, ator e diretora vão conversar com o público sobre o processo criativo.

Rita Clemente interpreta a rainha, mulher de Macbeth, em 'Delírio em queda', com sessões de 27 a 29 de março Priscila Natany/divulgação

Em “Delírio e queda”, Rita se assume como Lady Macbeth. “Em três quintos da peça, ela é a protagonista. Então, resolvi fazer a montagem focada nas ações dela. Ficamos sabendo tudo o que acontece, enquanto a cena do Júlio é o fim. Os dois solos têm abordagens bastante específicas, mostram o nosso jeito de entender os valores que aquele texto pode gerar de discussão nos dias de hoje”, explica a atriz e diretora.

Conexão cênica

“Escorpiões na alma” nasceu de “Delírio e queda”. “A cena do Júlio e o meu espetáculo têm uma comunicação. Também utilizamos elementos cênicos muito aproximados, compartilhamos o cenário. Mas são solos bem diferentes”, explica Rita. Os dois pretendem seguir com a imersão em Shakespeare, mas sem projetos definidos por enquanto.

Para Maciel, fazer projetos fora de seu grupo é sempre muito saudável. “Ator tem de pensar o teatro de todas as formas. O Galpão nos dá a possibilidade de trabalhar com outros diretores e esses trabalhos externos alimentam a gente”, diz.

Terminadas as duas apresentações, o ator segue viajando com o grupo com “(Um) Ensaio sobre a cegueira”, que neste fim de semana será apresentado em Bauru, no interior de São Paulo.

A Mostra Ao Teatro prossegue esta semana. A partir de quinta-feira (19/3), outra obra-prima ganha releitura no Teatro de Bolso. “Grande sertão: Veredas”, de Guimarães Rosa, foi a base do inédito “Haicais para Diadorim – para os amantes tornados invisíveis”.

Escrito em haicais por Carlos Viegas, o monólogo foi adaptado para o palco por Rita Clemente como solo para dois atores: Cláudio Dias (do grupo Luna Lunera) e Letícia Castilho.

Ingressos disputados

A Mostra Ao Teatro segue até o fim de março. De 19 a 21/3, às 20h30, e 22/3, às 19h, será apresentado “Haicais para Diadorim – para os amantes tornados invisíveis”. Já em 27 e 28/3, às 20h30, e 29/3, às 19h, a atração é “Delírio e queda”.

Há ingressos disponíveis apenas para “Haicais”: R$ 20 e R$ 10 (meia), na plataforma Sympla e na bilheteria. Também paga meia quem doar 1kg de alimento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



“ESCORPIÕES NA ALMA”

Solo com Júlio Maciel. Nesta terça (17/3) e quarta (18/3), às 19h, no Teatro de Bolso do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). Entrada franca. Ingressos na plataforma Sympla já esgotados, mas haverá lote disponível na bilheteria na hora da apresentação.