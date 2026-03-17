Bailarino Maxmiler Junio se revela no palco do Teatro Marília

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.



O bailarino Maxmiler Junio apresenta o espetáculo “Partituras corporalizadas” e a videodança “Candonga” hoje à noite, no Teatro Marília, a convite do projeto Terça da Dança. Congado, capoeira e o gingado das escolas de samba inspiraram coreografias baseadas nas raízes de Junio.

“Estou juntando toda a minha formação sensível em dança contemporânea, depois de ter passado por vários caminhos de estudo. Coloco a dança que está no meu corpo em diálogo com tudo o que vivenciei quando era mais novo”, explica.

Com 10 anos de profissão, Junio, de 32, apresenta pela primeira vez um espetáculo solo sobre sua narrativa pessoal. A trilha sonora é assinada por Jocasta Roque, que performará ao vivo canções tradicionais mineiras.

“Tem muito ritmo com tambor, caixas de folia, o som da cidade e a presença da contemporaneidade. É como a mistura entre o erudito e o popular”, diz o bailarino. Em alguns momentos, ele e Jocasta estarão juntos no palco.

Videodança

A performance também inclui áudios pessoais de Junio, como mensagens de sua mãe e narrações sobre sua trajetória no congado.

A videodança “Candonga” é uma forma de expandir a proposta do artista. “Em diversos momentos, não conseguimos trazer toda a magia e surpresa para o espetáculo. Com o vídeo, conseguimos ampliá-lo”, comenta.

O artista explica que isso é fundamental para sua proposta chegar ao espectador. “Ali consigo trazer imagens de Minas Gerais que não posso levar para o palco, como o grande mar de montanhas. Na videodança, levo isso para a performance, além de elementos como água, folhas e flores. É um desdobramento interessante misturar linguagens, levar a dança para o audiovisual.”

A trajetória do belo-horizontino Maxmiler Junio começou no projeto social Valores de Minas. Ele passou pelo Ballet Jovem Minas Gerais, estudou no Palácio das Artes e tem licenciatura em dança na UFMG.

Joinville

Em 2016, Junio foi eleito o melhor bailarino no Festival de Dança de Joinville, em Santa Catarina. “É o maior festival de dança do mundo, fui o primeiro mineiro a receber a premiação. A partir disso, tive a oportunidade de entrar em uma companhia profissional e ingressar na universidade”, relembra.

Atualmente, Maxmiler faz parte da Cia de Dança do Palácio das Artes e atua como convidado do Koma Ballet, na Dinamarca.



TERÇA DA DANÇA

Com o bailarino Maxmiler Junio. Nesta terça-feira (17/3), às 19h, no Teatro Marília (Avenida Professor Alfredo Balena, 586, Santa Efigênia). Entrada franca, mediante retirada de ingressos na plataforma Sympla ou na bilheteria do teatro, a partir das 17h.

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* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria