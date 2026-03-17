Série 'Filarmônica em câmara' terá entrada gratuita a partir de hoje

A série “Filarmônica em câmara”, na Sala Minas Gerais, passa a ter entrada franca a partir desta terça-feira (17/3). Hoje, às 20h30, o programa vai reunir peças de Devienne (com Cássia Lima, na flauta, e Gilberto Paganini, na viola); Villa-Lobos (com Rommel Fernandes, no violino, e Nathan Medina, na viola); Britten (Israel Muniz, no oboé, Rodrigo de Oliveira, no violino, Mikhail Bugaev, na viola, e William Neres, no violoncelo) e Wolf-Ferrari (com Rodrigo de Oliveira e Gabriel Mira, nos violinos, Daniel Mendes, na viola, e Lucas Barros, no violoncelo).

O concerto oferece interpretação em libras. Ingressos para a série, às terças-feiras, poderão ser retirados gratuitamente no site da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, limitados a dois por pessoa.

Ingressos on-line para esta terça (17/3) já acabaram, mas 200 entradas serão distribuídas na bilheteria da Sala Minas Gerais, a partir das 18h de hoje. O espaço fica na Rua Tenente Brito Melo, 1.090, Barro Preto.

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