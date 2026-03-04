Siso lança o disco 'Ferro e fogo', tendo Tiê e Luiza Brina como convidadas
Cantor e compositor celebra a ancestralidade e memórias vindas de Minas, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco
Depois de mandar para as plataformas os singles “Sabiá sabiá”, “O tombo” e “Quebra-mundo”, o cantor e compositor Siso lança o álbum “Ferro e fogo”, nesta quarta-feira (4/3), com nove faixas. Luiza Brina, Virgo Virgo, Felipe Neiva, Brina Costa e Paulo Mutti participam do quarto disco do mineiro radicado em São Paulo, que mistura sua paixão roqueira às sonoridades da embolada, afrossamba e baião.
A ancestralidade se faz presente, com memórias do autor vindas das vivências em Minas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. A cantora Tiê divide com ele a faixa “Sabiá sabiá”.
“Quebra-mundo”, parceria de Siso com a belo-horizontina Luiza Brina, ganhou videoclipe assinado por Tatyana Schardong. O álbum está disponível nas plataformas digitais.
