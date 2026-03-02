Assine
overlay
Início Cultura
LITERATURA

Emanuel Carneiro narra as emoções da vida ‘No ar’

Radialista com 65 anos de trabalho dedicados à Itatiaia, ele lança nesta segunda-feira (2/3), na sede do CDL, o livro recheado de casos memoráveis

Publicidade
Carregando...
Mariana Peixoto
Mariana Peixoto
Repórter
Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.
02/03/2026 02:00

compartilhe

SIGA
x
O jornalista Emanuel Carneiro, de camisa cinza clara, em estúdio de rádio
O Atlético, time do coração de Emanuel Carneiro, que integrava a ‘Turma do bate-bola’, é assunto recorrente no livro crédito: Acervo pessoal

“Campeão do Gelo” graças aos bem-sucedidos amistosos no inverno europeu de 1950, o Clube Atlético Mineiro viveu, no entanto, dissabores na primeira excursão de um time brasileiro àquele continente, no pós Segunda Guerra.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Um imbróglio com o dirigente alemão que havia comandado a temporada deixou os jogadores no frio e sem passagem para retornar ao Brasil.

Leia Mais

Foram dias tensos. Augusta, uma senhora muito religiosa que adorava o Galo, não se fez de rogada. Organizou uma novena diária, ao cair da tarde, na casa de uma amiga, no bairro da Serra.

Na hora do terço, Manelzinho, o filho de 7 anos da dona da casa, era chamado para acompanhar. Até que o governo de Minas, com Milton Campos à frente, bancou as passagens. “Menino, foi a reza que trouxe o Atlético de volta”, Augusta tinha certeza.

“Um garoto de 7, 8, 9 anos escolhe um clube para torcer por causa do pai, de um jogador ou da cor da camisa. A minha história de atleticano é por causa da novena”, afirma Emanuel Carneiro.

Com 65 anos de seus 82 de idade passados na Itatiaia, o jornalista e radialista conta essa e outras histórias no livro “No ar”. O lançamento será nesta segunda-feira (2/3), na sede da CDL.

Não é um livro sobre a rádio que comandou até 2021, quando ela foi vendida para o empresário Rubens Menin. Tampouco um volume de memórias.

“Fiquei na Itatiaia (fundada por seu irmão, Januário Carneiro, em 1952) dos 13 aos 78 anos. Comecei como office-boy, passei por vários departamentos. Vivi muitos momentos pontuais de Belo Horizonte, do Brasil, do futebol, da política.”


"DNA de radialista"


Com a colaboração do jornalista Chico Brant, Carneiro costurou passagens da sua vida profissional. Há histórias dramáticas, como o rompimento da barragem da Pampulha (1950) ou a queda do avião da família Chaffir, no Pico da Bandeira (1968), mas também casos divertidos.

Desde 2023, ele está à frente da emissora Light. “Vou lá para não perder o DNA de radialista. É uma equipe de 22 pessoas, e está dando muito certo.”

A ideia para o livro “No ar” veio, de acordo com Carneiro, de encontros com pessoas – amigos e ouvintes da “Turma do bate-bola”, programa do qual ele se despediu assim que deixou a Itatiaia – que lhe pediam detalhes de um caso e outro.

“Não tenho pretensão nem capacidade para me tornar escritor”, afirma. Boa parte do material fotográfico vem do acervo do Estado de Minas.

Ainda que as histórias que o livro traz abarquem diversos temas, o futebol é onipresente. Repórter de campo em 1968, Carneiro foi para a capital paulista acompanhar a estreia do atacante Buião, que havia trocado o Atlético pelo Corinthians.

O “timão” estava numa seca de vitórias, havia 12 anos que não vencia o Santos. Na partida contra o time santista no Pacaembu, o Corinthians venceu por 2X0.

No final do jogo, já enrolando os fios do microfone no gramado, Carneiro foi chamado por um torcedor. Depois de muita insistência, foi atendê-lo.

“Pega um tufo da grama e traz pra mim, por favor.” Sem entender, lá foi ele. Pegou o tufo e entregou. “Jurei que o dia que o Corinthians ganhasse do Santos eu ia comer terra”, disse o fanático, que engoliu de uma vez só. “Com terra e tudo”, relembra Carneiro.

Aquela cena, que ele não esquece, “representou a paixão do torcedor, que perde a noção das coisas, da família, do serviço, em função do futebol”. Ainda que atleticano desde a novena de dona Augusta, Carneiro diz que soube dividir as coisas.

“Na Itatiaia, sempre disse que locutor e repórter podiam ter clube. Mas preservar a imparcialidade é fundamental.”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“NO AR”
Lançamento do livro de Emanuel Carneiro. Nesta segunda (2/3), a partir das 19h, na Câmara de Dirigentes Lojistas (Avenida João Pinheiro, 495, Funcionários). Valor do livro: R$ 60.

Tópicos relacionados:

bh biografia jornalista lancamento literatura livro radio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay