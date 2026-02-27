'Cecil Bem Demente' é o filme da 'Sessão da meia-noite' desta sexta (27/2)

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

A “Sessão da meia-noite”, do Cine Humberto Mauro, programou para as 23h59 desta sexta-feira (27/2) o filme “Cecil Bem Demente” (2000), de John Waters, com Melanie Griffith e Stephen Dorff. Na madrugada deste sábado o longa vai encerrar a mostra “Marilyn Monroe & Billy Wilder: O encanto ácido de Hollywood”, iniciada em 16 de janeiro.

A sátira acompanha um grupo terrorista de cineastas independentes que sequestra a diva das telas Honey Whitlock (Griffith), sob comando de Cecil B. Demented (Stephen Dorff). O nome do líder da turma e o título do longa fazem referência ao diretor norte-americano Cecil B. DeMille (1881-1959).

O sequestro de Honey tem o intuito de transformá-la na estrela do filme underground produzido pelo grupo, manifesto artístico que critica o cinema comercial.

“John Waters é um diretor totalmente anárquico. Já o DeMille foi um diretor do cinema clássico que fazia grandes produções e virou quase sinônimo de Hollywood. Por isso, pegaram esta figura para parodiar”, explica Vitor Miranda, gerente de cinema da Fundação Clóvis Salgado.

O longa “Cecil Bem Demente” está diretamente relacionado com a programação de “O encanto ácido de Hollywood”, observa Miranda. “A mostra reuniu clássicos importantes da história do cinema, mas o Billy Wilder, com seu humor inteligente e sofisticado, fazia paródias em muitos filmes, criticando a indústria cultural. John Waters pega um pouco desse espírito e o radicaliza.”

“Cecil Bem Demente” é repleto de referências. A presença de Melanie Griffith no elenco remete a Marilyn Monroe, considerando, especialmente, os cabelos loiros da diva e a personalidade sedutora das duas atrizes.

Aliás, Griffith tem tudo a ver com o universo cinematográfico: é filha de Tippi Hedren, estrela de “Os pássaros” e “Marnie, confissões de uma ladra”, filmes de Alfred Hitchcock, e mãe de Dakota Johnson, a protagonista do blockbuster “Cinquenta tons de cinza”.

Vitor Miranda destaca o talento de John Waters. “Só uma pessoa que ama muito Hollywood e ama muito os filmes clássicos consegue fazer crítica bem-feita assim.” As alusões do diretor passam por “Crepúsculo dos deuses”, clássico de Billy Wilder, “Rocky Horror Picture Show”, dirigido por Jim Sharman, e “Laranja mecânica”, de Stanley Kubrick.

Fotografia pop

A influência da pop art e de Andy Warhol é marcante na fotografia de “Cecil Bem Demente”. “Waters faz essa mistura com muita criatividade. Quem gosta de cinema vai rir muito”, garante Miranda, prometendo uma sessão divertida.

“Este filme muito interessante é incrível e pouco visto. As pessoas precisam descobri-lo”, convida o gerente da Fundação Clóvis Salgado.



“SESSÃO DA MEIA-NOITE”

Exibição do longa “Cecil Bem Demente”, de John Waters. Às 23h59 desta sexta-feira (27/2), no Cine Humberto Mauro do Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Entrada franca, mediante retirada de ingressos na plataforma Sympla, a partir das 18h.

