Assine
overlay
Início Cultura
INVESTIGAÇÃO EM CURSO

Whoopi Goldberg rebate menção nos arquivos de Jeffrey Epstein

A atriz é citada em um e-mail de 2013, mas nunca conversou diretamente com o empresário

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
19/02/2026 17:41

compartilhe

SIGA
x
legenda
"Eu não era sua namorada e nem sua amiga. Antigamente era preciso apresentar fatos antes de falar qualquer coisa", respondeu Whoopi Goldberg. crédito: ABC/Divulgação

A comediante e atriz americana Whoopi Goldberg negou que já teve ligação com Jeffrey Epstein, empresário condenado por tráfico sexual de menores, durante o programa de entrevistas "The View", do canal americano ABC.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

 

Leia Mais


Goldberg foi mencionada em um e-mail de maio de 2013. Na mensagem, uma pessoa perguntava a Epstein se ele estaria disposto a emprestar seu avião particular para que Goldberg comparecesse a um evento beneficente em Mônaco. A instituição de caridade arcaria com os custos da viagem. O empresário negou o pedido.

"Sim, meu nome está nos arquivos. E o que eles dizem?" ela questionou durante o programa, antes de ler a troca de e-mails, e afirmou que nunca teve contato com o empresário. "Eu não era sua namorada e nem sua amiga. Antigamente era preciso apresentar fatos antes de falar qualquer coisa."

 

"Então, em outras palavras, qualquer pessoa pode estar nessa lista?", questionou a co-apresentadora do "The View", Joy Behar. "É exatamente esse o meu ponto", respondeu Goldberg.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Bem, Trump aparece nessa lista 38 mil vezes", disse ainda Behar. "Eu não posso falar por ele, mas posso falar por mim porque estou sendo atacada", afirmou Goldberg.

Tópicos relacionados:

jeffrey-epstein whoopi-goldberg

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay