Whoopi Goldberg rebate menção nos arquivos de Jeffrey Epstein

A comediante e atriz americana Whoopi Goldberg negou que já teve ligação com Jeffrey Epstein, empresário condenado por tráfico sexual de menores, durante o programa de entrevistas "The View", do canal americano ABC.

Goldberg foi mencionada em um e-mail de maio de 2013. Na mensagem, uma pessoa perguntava a Epstein se ele estaria disposto a emprestar seu avião particular para que Goldberg comparecesse a um evento beneficente em Mônaco. A instituição de caridade arcaria com os custos da viagem. O empresário negou o pedido.

"Sim, meu nome está nos arquivos. E o que eles dizem?" ela questionou durante o programa, antes de ler a troca de e-mails, e afirmou que nunca teve contato com o empresário. "Eu não era sua namorada e nem sua amiga. Antigamente era preciso apresentar fatos antes de falar qualquer coisa."





"Então, em outras palavras, qualquer pessoa pode estar nessa lista?", questionou a co-apresentadora do "The View", Joy Behar. "É exatamente esse o meu ponto", respondeu Goldberg.

"Bem, Trump aparece nessa lista 38 mil vezes", disse ainda Behar. "Eu não posso falar por ele, mas posso falar por mim porque estou sendo atacada", afirmou Goldberg.