Britney Spears vende direitos de todas suas músicas

Britney Spears completou 44 anos em 2 de dezembro de 2025 e, para celebrar, lançou uma nova edição de sua biografia “A Mulher em Mim”, originalmente publicada em 24 de outubro de 2023. Agora com bordas cor-de-rosa, formato de bolso. Reprodução do Instagram @britneyspears
O livro apresenta sua versão sobre os 13 anos sob tutela do pai e, segundo a revista People, garantiu à artista cerca de 15 milhões de dólares.
No livro, ela afirma que o pai criticava seu corpo e que precisou seguir regras rígidas durante a tutela, incluindo horários controlados e uso de medicamentos. Ela relata que a intensa cobrança sobre sua aparência influenciou o episódio de 2007, quando raspou a cabeça.
Britney revela ainda que não gravou o audiolivro por considerar difícil revisitar esse período, e, por isso, a versão em inglês é narrada pela atriz Michelle Williams.
Entre os temas mais comentados do livro está o aborto que ela realizou enquanto namorava Justin Timberlake, relatando que a gravidez foi inesperada, mas que desejava formar uma família, enquanto Justin acreditava que ambos eram jovens demais.
Britney Spears nasceu em 2 de dezembro de 1981, em McComb, Mississippi, e cresceu em Kentwood, Louisiana, para onde se mudou com a mãe ainda na infância.
Aos oito anos, participou de audições para o programa “The Mickey Mouse Club”; inicialmente foi considerada jovem demais, depois, em 1992, passou a integrar o elenco do programa.
Em 1997, gravou uma demo que chamou a atenção da gravadora Jive Records, o que resultou em seu primeiro contrato musical.
Seu álbum de estreia, “…Baby One More Time”, lançado em 1999, estreou no topo da Billboard 200 com 121 mil cópias e vendeu 10 milhões de unidades no primeiro ano.
O single homônimo liderou a Billboard Hot 100 por duas semanas, ultrapassou 10 milhões de cópias mundialmente e bateu recordes no Reino Unido ao vender 460 mil unidades nos primeiros dias.
Em 2000, Britney lançou “Oops!... I Did It Again”, que vendeu 1,3 milhão de cópias na primeira semana nos Estados Unidos e estabeleceu o recorde de maior venda semanal de um álbum feminino desde o início das medições da Nielsen SoundScan.
A cantora lançou ainda “Britney” em 2001, incluído na lista dos 100 melhores dos últimos 25 anos da Entertainment Weekly, e “In the Zone” em 2003, que estreou no topo da Billboard 200 com 609 mil cópias.
Seu quinto álbum, “Blackout”, lançado em 2007, ganhou destaque mesmo em meio às turbulências pessoais e foi listado pelo The Times como o quinto melhor álbum pop da década.
Entre as polêmicas, está o casamento com Kevin Federline, com quem teve dois filhos. Sean, em 2005, e Jayden, em 2006, união que durou de 2004 a 2007.
O ano de 2007 se tornou um dos mais difíceis da vida da artista, marcado pelo episódio em que raspou a cabeça, pelo ataque a paparazzi com um guarda-chuva e por sucessivas internações em clínicas de reabilitação.
Em outubro de 2007, Britney perdeu a guarda dos filhos para Federline, e, no início de 2008, foi novamente internada após se recusar a entregá-los ao fim de uma visita.
A partir de 2008, passou a viver sob tutela judicial, com o pai assumindo o controle de suas decisões pessoais e financeiras.
Durante a tutela, lançou os álbuns “Circus”, “Femme Fatale”, “Britney Jean” e “Glory”, além de realizar uma residência em Las Vegas entre 2013 e 2017.
Em 2019, passou por sua última internação psiquiátrica, oficialmente atribuída ao estado de saúde do pai, mas documentos do The New York Times indicaram que a internação ocorreu contra sua vontade e foi uma punição pela cantora se manifestar contra a tutela do pai.
Em seu depoimento judicial de 23 de junho de 2021, Britney pediu o fim da tutela, encerrada oficialmente em 12 de novembro daquele ano.
Após o fim da tutela, lançou duas músicas em parceria com Elton John e Will.i.am e publicou fotos com o filho, embora siga sendo alvo de questionamentos sobre sua saúde mental devido aos vídeos em que aparece dançando nas redes sociais.
Entre suas músicas mais famosas estão “…Baby One More Time”, “Oops!… I Did It Again”, “Toxic”, “I’m a Slave 4 U”, “Gimme More”, “Piece of Me”, “Womanizer”, “Stronger”, “Lucky”, “Sometimes”, “Circus”, “Hold It Against Me”, “Till the World Ends”, “I Wanna Go” e “Everytime”.
Britney possui oito indicações ao Grammy e venceu na categoria Melhor Gravação Dance por “Toxic”, considerada pela Rolling Stone uma das 500 melhores músicas de todos os tempos.
