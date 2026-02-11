Britney Spears vende direitos de todas suas músicas

A cantora pop americana Britney Spears vendeu os direitos de seu catálogo musical à editora Primary Wave, informaram nesta terça-feira (10/2) vários veículos de comunicação nos Estados Unidos.

O valor dessa transação, concluída em 30 de dezembro, não aparece nos documentos legais do acordo. Porém, estima-se que chegue a 200 milhões de dólares (1,04 bilhão de reais, na cotação atual), segundo o portal de celebridades TMZ, o primeiro a divulgar a informação.

Nem a empresa nem qualquer membro da equipe de Spears, de 44 anos, confirmaram até agora a transação.

Mas a cifra estimada se compara à venda dos direitos do catálogo musical do cantor canadense Justin Bieber em 2023.

Sob tutela durante 13 anos, entre 2008 e 2021, Britney Spears vem reorganizando desde então seus assuntos financeiros e artísticos, afastando-se em grande medida da cena musical.

A intérprete de sucessos como "Baby One More Time" e "Oops!... I Did It Again" soma-se a uma lista crescente de artistas que venderam seus direitos musicais nos últimos anos, de Bruce Springsteen a Bob Dylan, passando por Shakira e KISS.

O mercado está em alta porque permite aos artistas rentabilizar seus catálogos, que constituem ativos interessantes e de longo prazo para investidores na era do streaming.

Os proprietários dos direitos de edição de uma canção recebem uma remuneração por cada reprodução, pela venda de álbuns ou pelo uso na publicidade e no cinema.

