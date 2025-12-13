Celebridades e TV
Britney Spears comemora 44 anos com nova edição de “A Mulher em Mim”
O livro apresenta sua versão sobre os 13 anos sob tutela do pai e, segundo a revista People, garantiu à artista cerca de 15 milhões de dólares. Foto: Britney Spears - Flickr
No livro, ela afirma que o pai criticava seu corpo e que precisou seguir regras rígidas durante a tutela, incluindo horários controlados e uso de medicamentos. Ela relata que a intensa cobrança sobre sua aparência influenciou o episódio de 2007, quando raspou a cabeça. Foto: Instagram @briteneyspears
Britney revela ainda que não gravou o audiolivro por considerar difícil revisitar esse período, e, por isso, a versão em inglês é narrada pela atriz Michelle Williams. Foto: wikimedia commons David Shankbone
Entre os temas mais comentados do livro está o aborto que ela realizou enquanto namorava Justin Timberlake, relatando que a gravidez foi inesperada, mas que desejava formar uma família, enquanto Justin acreditava que ambos eram jovens demais. Foto: Reprodução Instagram
Britney Spears nasceu em 2 de dezembro de 1981, em McComb, Mississippi, e cresceu em Kentwood, Louisiana, para onde se mudou com a mãe ainda na infância. Foto: Reprodução de Youtube
Aos oito anos, participou de audições para o programa “The Mickey Mouse Club”; inicialmente foi considerada jovem demais, depois, em 1992, passou a integrar o elenco do programa. Foto: Reprodução/Mickey Mouse Club (1993)
Em 1997, gravou uma demo que chamou a atenção da gravadora Jive Records, o que resultou em seu primeiro contrato musical. Foto: Reprodução do Facebook Rock in Rio
Seu álbum de estreia, “…Baby One More Time”, lançado em 1999, estreou no topo da Billboard 200 com 121 mil cópias e vendeu 10 milhões de unidades no primeiro ano. Foto: Reprodução/"Baby One More Time" (1998) - Britney Spears
O single homônimo liderou a Billboard Hot 100 por duas semanas, ultrapassou 10 milhões de cópias mundialmente e bateu recordes no Reino Unido ao vender 460 mil unidades nos primeiros dias. Foto: Reprodução
Em 2000, Britney lançou “Oops!... I Did It Again”, que vendeu 1,3 milhão de cópias na primeira semana nos Estados Unidos e estabeleceu o recorde de maior venda semanal de um álbum feminino desde o início das medições da Nielsen SoundScan. Foto: Reprodução Youtube
A cantora lançou ainda “Britney” em 2001, incluído na lista dos 100 melhores dos últimos 25 anos da Entertainment Weekly, e “In the Zone” em 2003, que estreou no topo da Billboard 200 com 609 mil cópias. Foto: Divulgação
Seu quinto álbum, “Blackout”, lançado em 2007, ganhou destaque mesmo em meio às turbulências pessoais e foi listado pelo The Times como o quinto melhor álbum pop da década. Foto: Divulgação
Entre as polêmicas, está o casamento com Kevin Federline, com quem teve dois filhos. Sean, em 2005, e Jayden, em 2006, união que durou de 2004 a 2007. Foto: Divulgação
O ano de 2007 se tornou um dos mais difíceis da vida da artista, marcado pelo episódio em que raspou a cabeça, pelo ataque a paparazzi com um guarda-chuva e por sucessivas internações em clínicas de reabilitação. Foto: YouTube/X17onlineVideo
Em outubro de 2007, Britney perdeu a guarda dos filhos para Federline, e, no início de 2008, foi novamente internada após se recusar a entregá-los ao fim de uma visita. Foto: Youtube Canal This Happened
A partir de 2008, passou a viver sob tutela judicial, com o pai assumindo o controle de suas decisões pessoais e financeiras. Foto: instagram./@britneyspears
Durante a tutela, lançou os álbuns “Circus”, “Femme Fatale”, “Britney Jean” e “Glory”, além de realizar uma residência em Las Vegas entre 2013 e 2017. Foto: Britney Spears - Flickr
Em 2019, passou por sua última internação psiquiátrica, oficialmente atribuída ao estado de saúde do pai, mas documentos do The New York Times indicaram que a internação ocorreu contra sua vontade e foi uma punição pela cantora se manifestar contra a tutela do pai. Foto: Jacky Nguye - Flickr
Em seu depoimento judicial de 23 de junho de 2021, Britney pediu o fim da tutela, encerrada oficialmente em 12 de novembro daquele ano. Foto: Britney Spears - Flickr lkalamujic - Flickr Britney Spears - Flickr
Após o fim da tutela, lançou duas músicas em parceria com Elton John e Will.i.am e publicou fotos com o filho, embora siga sendo alvo de questionamentos sobre sua saúde mental devido aos vídeos em que aparece dançando nas redes sociais. Foto: Reprodução/Instagram
Entre suas músicas mais famosas estão “…Baby One More Time”, “Oops!… I Did It Again”, “Toxic”, “I’m a Slave 4 U”, “Gimme More”, “Piece of Me”, “Womanizer”, “Stronger”, “Lucky”, “Sometimes”, “Circus”, “Hold It Against Me”, “Till the World Ends”, “I Wanna Go” e “Everytime”. Foto: Youtube/Britney Spears
Britney possui oito indicações ao Grammy e venceu na categoria Melhor Gravação Dance por “Toxic”, considerada pela Rolling Stone uma das 500 melhores músicas de todos os tempos. Foto: Divulgação
Ela também atuou em filmes como “Crossroads”, lançado em 2002, e foi jurada no reality musical “The X Factor”. Foto: Divulgação