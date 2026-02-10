Mostra no Cine Santa Tereza destaca a relação entre música e carnaval

A mostra especial “Um pouquinho de Brasil” exibirá documentários desta terça-feira (10/2) a 27 de fevereiro, no Cine Santa Tereza, com filmes que destacam a música brasileira e o carnaval. Hoje, às 19h, a sessão de abertura apresenta “Cidade Jardim: Memórias aqui do alto” (2025), de Guto Borges, Eliete Ná, Igor Cardoso e Marcos Maia, sobre a trajetória da escola de samba belo-horizontina Cidade Jardim.

Depois vai passar “Horizontes do samba, patrimônio cultural de BH” (2014), de Guto Borges, Carlitos Brasil, Igor Barbosa Cardoso, Marcos Maia, Marina Morgan da Costa e Nonato do Samba, que mapeia as referências do samba de BH: rodas, espaços tradicionais, blocos e escolas.

O filme desta quarta-feira (11/2), às 17h, será “Samba Riachão” (2001), documentário de Jorge Alfredo sobre a trajetória do sambista baiano Clementino Rodrigues, o Riachão.

Outras atrações serão “Carmen Miranda: Bananas is my business” (1995), de Helena Solberg, sobre a carreira da cantora que saiu do Brasil em 1939 para se tornar estrela de Hollywood e da Broadway, símbolo da cultura tropical no exterior.

A programação terá documentários sobre Cartola e Noel Rosa, além de filmes como “Lira do delírio” (1978), de Walter Lima Jr., sobre o carnaval da Lapa, no Rio de Janeiro.

A agenda completa pode ser conferida no Portal Belo Horizonte. Entrada franca, com ingressos disponíveis na plataforma Sympla ou na bilheteria, meia hora antes da sessão. A sala fica na Rua Estrela do Sul, 89, Praça Duque de Caxias, Santa Tereza