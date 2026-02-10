Assine
overlay
Início Cultura
Cinema

Mostra no Cine Santa Tereza destaca a relação entre música e carnaval

Com entrada franca, programação vai desta terça-feira (10/2) até 27/2. Na abertura, serão exibidos filmes sobre a folia e o samba em BH

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
10/02/2026 02:00

compartilhe

SIGA
x
Carro alegórico com elefante durante desfile da Escola de Samba Cidade Jardim na Avenida Afonso Pena, no Centro de BH
Desfile da Escola de Samba Cidade Jardim na Avenida Afonso Pena, no Centro de BH. Filme sobre a escola vai passar no Cine Santa Tereza crédito: Arquivo EM

A mostra especial “Um pouquinho de Brasil” exibirá documentários desta terça-feira (10/2) a 27 de fevereiro, no Cine Santa Tereza, com filmes que destacam a música brasileira e o carnaval. Hoje, às 19h, a sessão de abertura apresenta “Cidade Jardim: Memórias aqui do alto” (2025), de Guto Borges, Eliete Ná, Igor Cardoso e Marcos Maia, sobre a trajetória da escola de samba belo-horizontina Cidade Jardim.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Depois vai passar “Horizontes do samba, patrimônio cultural de BH” (2014), de Guto Borges, Carlitos Brasil, Igor Barbosa Cardoso, Marcos Maia, Marina Morgan da Costa e Nonato do Samba, que mapeia as referências do samba de BH: rodas, espaços tradicionais, blocos e escolas.

Leia Mais

O filme desta quarta-feira (11/2), às 17h, será “Samba Riachão” (2001), documentário de Jorge Alfredo sobre a trajetória do sambista baiano Clementino Rodrigues, o Riachão.

Outras atrações serão “Carmen Miranda: Bananas is my business” (1995), de Helena Solberg, sobre a carreira da cantora que saiu do Brasil em 1939 para se tornar estrela de Hollywood e da Broadway, símbolo da cultura tropical no exterior.

A programação terá documentários sobre Cartola e Noel Rosa, além de filmes como “Lira do delírio” (1978), de Walter Lima Jr., sobre o carnaval da Lapa, no Rio de Janeiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A agenda completa pode ser conferida no Portal Belo Horizonte. Entrada franca, com ingressos disponíveis na plataforma Sympla ou na bilheteria, meia hora antes da sessão. A sala fica na Rua Estrela do Sul, 89, Praça Duque de Caxias, Santa Tereza

Tópicos relacionados:

carnaval cine-santa-tereza cinema musica-brasileira

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay