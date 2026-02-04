Fabrício Carpinejar celebra o Valentine's day em restaurante de BH
Poeta participa do jantar de comemoração do Dia de São Valentim promovido pela casa O Italiano, que inclui guardanapo poético, nos dias 11/2 e 12/2
O restaurante O Italiano, no bairro Olhos D'água, vai homenagear a poesia de Fabrício Carpinejar e celebrar o amor no "Valentine's Day", dia de São Valentim, na quarta-feira (11/2) e quinta (12/2). Esta é a sexta edição do evento, que a cada ano vem sendo considerado pelos organizadores um sucesso de público.
As duas noites de evento incluem menu de quatro tempos, além de guardanapo poético exclusivo de Carpinejar, os mesmos que aparecem nas redes sociais do autor. O valor para casais é de R$ 469,00.
Fabrício Carpinejar é poeta, cronista, jornalista e palestrante. Natural do Rio Grande do Sul, radicou-se em Belo Horizonte. Ele é autor, entre outros, dos livros "A amizade também é amor" (2017), "Cuide dos pais antes que seja tarde" (2018), "Depois é nunca" (2021) e "Manual do luto" (2023). Seu mais recente lançamento é "Deixe ir", publicado em outubro do ano passado.