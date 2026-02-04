Assine
CLIMA DE ROMANCE

Fabrício Carpinejar celebra o Valentine's day em restaurante de BH

Poeta participa do jantar de comemoração do Dia de São Valentim promovido pela casa O Italiano, que inclui guardanapo poético, nos dias 11/2 e 12/2

04/02/2026 17:56 - atualizado em 04/02/2026 18:38

Autor de "Deixe ir" tem presença confirmada em Belo Horizonte
O poeta gaúcho radicado em Belo Horizonte Fabricio Carpinejar lançou em outubro passado 'Deixe ir' crédito: Reprodução/Facebook

O restaurante O Italiano, no bairro Olhos D'água, vai homenagear a poesia de Fabrício Carpinejar e celebrar o amor no "Valentine's Day", dia de São Valentim, na quarta-feira (11/2) e quinta (12/2). Esta é a sexta edição do evento, que a cada ano vem sendo considerado pelos organizadores um sucesso de público. 

As duas noites de evento incluem menu de quatro tempos, além de guardanapo poético exclusivo de Carpinejar, os mesmos que aparecem nas redes sociais do autor. O valor para casais é de R$ 469,00.

Fabrício Carpinejar é poeta, cronista, jornalista e palestrante. Natural do Rio Grande do Sul, radicou-se em Belo Horizonte. Ele é autor, entre outros, dos livros "A amizade também é amor" (2017), "Cuide dos pais antes que seja tarde" (2018), "Depois é nunca" (2021) e "Manual do luto" (2023). Seu mais recente lançamento é "Deixe ir", publicado em outubro do ano passado. 

bh comemoracao dia-dos-namorados poeta reservas restaurante

