Morre ícone da música romântica, aos 86 anos

O cantor e compositor Nilton Cesar, um dos grandes nomes da música romântica nos anos 1970, morreu nesta quarta-feira (28/1), aos 86 anos, em São Paulo. A informação foi confirmada pela família do artista por meio das redes sociais.

Segundo Eli Corrêa, da Rádio Capital e amigo do artista, Nilton estava internado desde a semana passada na capital paulista. A causa da morte ainda não foi divulgada pela família.

Amiga próxima do cantor, a artista Edith Veiga lamentou a perda nas redes sociais. "Hoje a música chora. Um amigo que parte e deixa um vazio no meu coração. A amizade é linda quando começa, mas dolorosa quando termina."

O artista deixou esposa e dois filhos.

QUEM ERA NILTON CESAR?

Nilton Cesar, nome artístico de Nilton Guimarães, nasceu em 1939, em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, Minas Gerais. Desde a infância, demonstrou interesse pela música e costumava fazer pequenas apresentações em reuniões familiares e eventos da cidade natal.

Aos 17 anos, o cantor se mudou para o Rio de Janeiro para investir na carreira artística. Para evitar confusão com outro cantor da época, Renato Guimarães, ele decidiu adotar o nome artístico Nilton Cesar.

Ele iniciou a trajetória profissional na Rádio Tupi, em 1960, e se consolidou durante a Jovem Guarda. Uma década depois, ganhou o apelido de "Príncipe das Baladas", já que o título de "Rei da Música Romântica" era associado a Roberto Carlos.

O artista conquistou projeção nacional com o sucesso "Férias na Índia", que vendeu cerca de 500 mil cópias e lhe rendeu discos de ouro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além do maior hit, Nilton Cesar construiu um repertório marcado por canções que se tornaram clássicos, como "A Namorada que Eu Sonhei", "Amor Amor Amor" e "Felicidade".