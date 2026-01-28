Morre ícone da música romântica, aos 86 anos
Mineiro Nilton Cesar, conhecido como Príncipe das Baladas, se mudou para o Rio aos 17 para investir na carreira. Ele morreu em São Paulo; de causa não divulgada
compartilheSIGA
O cantor e compositor Nilton Cesar, um dos grandes nomes da música romântica nos anos 1970, morreu nesta quarta-feira (28/1), aos 86 anos, em São Paulo. A informação foi confirmada pela família do artista por meio das redes sociais.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Segundo Eli Corrêa, da Rádio Capital e amigo do artista, Nilton estava internado desde a semana passada na capital paulista. A causa da morte ainda não foi divulgada pela família.
Amiga próxima do cantor, a artista Edith Veiga lamentou a perda nas redes sociais. "Hoje a música chora. Um amigo que parte e deixa um vazio no meu coração. A amizade é linda quando começa, mas dolorosa quando termina."
O artista deixou esposa e dois filhos.
QUEM ERA NILTON CESAR?
Nilton Cesar, nome artístico de Nilton Guimarães, nasceu em 1939, em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, Minas Gerais. Desde a infância, demonstrou interesse pela música e costumava fazer pequenas apresentações em reuniões familiares e eventos da cidade natal.
Aos 17 anos, o cantor se mudou para o Rio de Janeiro para investir na carreira artística. Para evitar confusão com outro cantor da época, Renato Guimarães, ele decidiu adotar o nome artístico Nilton Cesar.
Ele iniciou a trajetória profissional na Rádio Tupi, em 1960, e se consolidou durante a Jovem Guarda. Uma década depois, ganhou o apelido de "Príncipe das Baladas", já que o título de "Rei da Música Romântica" era associado a Roberto Carlos.
O artista conquistou projeção nacional com o sucesso "Férias na Índia", que vendeu cerca de 500 mil cópias e lhe rendeu discos de ouro.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Além do maior hit, Nilton Cesar construiu um repertório marcado por canções que se tornaram clássicos, como "A Namorada que Eu Sonhei", "Amor Amor Amor" e "Felicidade".