Morre Luiz Otávio Brandão, referência da moda e produção cultural em MG

Morreu, nesta sexta-feira (16/1), o produtor cultural, diretor artístico e professor Luiz Otávio Brandão, aos 71 anos. De acordo com amigos, ele vinha sofrendo com uma série de problemas de saúde e chegou a ser internado dezenas de vezes nos últimos anos. O velório será realizado no sábado (17/1), das 8h30 às 10h30, no cemitério Parque da Colina.

Natural de Belo Horizonte, Luiz Otávio fez grandes contribuições para o segmento da moda na capital mineira. Começou a carreira aos 14 anos, auxiliando nos camarins dos desfiles de moda da Pepsi, na extinta loja de departamentos Casa Guanabara. No teatro, trabalhou como diretor, sonoplasta, ator e figurinista, ao lado do irmão Ronaldo Brandão e de nomes como Eid Ribeiro, Hélio Zolini e Márcio Machado.

Luiz Otávio também criou vitrines de diversas lojas na Savassi e, posteriormente, fundou a Escola de Aperfeiçoamento Social Fragile. Ministrou cursos de postura, andamento, aperfeiçoamento social, formação de imagem, modelo, etiqueta, vitrinismo e atendimento ao público.

Outra criação dele foi a agência Fragile Produções que promovia desfiles performáticos coreografados.

Em São Paulo dirigiu desfiles da Casa Rodhia e do Fashion Beauty Center. No Rio de Janeiro foi responsável por desfiles do estilista Zeferino.