Assine
overlay
Início Cultura
LUTO

Morre Luiz Otávio Brandão, referência da moda e produção cultural em MG

Produtor cultural, diretor artístico e professor, ele construiu uma trajetória de cinco décadas marcada pela inovação e pela valorização de artistas mineiros

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
16/01/2026 16:36 - atualizado em 16/01/2026 16:37

compartilhe

SIGA
x
O produtor cultural Luiz Otávio Brandão, de camisa de lã azul, olhando-se no espelho
Com atuação decisiva na moda, no teatro e na formação artística, Luiz Otávio Brandão marcou gerações e ajudou a consolidar eventos culturais em Minas e fora do estado crédito: Leiva Reis/Divulgação

Morreu, nesta sexta-feira (16/1), o produtor cultural, diretor artístico e professor Luiz Otávio Brandão, aos 71 anos. De acordo com amigos, ele vinha sofrendo com uma série de problemas de saúde e chegou a ser internado dezenas de vezes nos últimos anos. O velório será realizado no sábado (17/1), das 8h30 às 10h30, no cemitério Parque da Colina.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Natural de Belo Horizonte, Luiz Otávio fez grandes contribuições para o segmento da moda na capital mineira. Começou a carreira aos 14 anos, auxiliando nos camarins dos desfiles de moda da Pepsi, na extinta loja de departamentos Casa Guanabara. No teatro, trabalhou como diretor, sonoplasta, ator e figurinista, ao lado do irmão Ronaldo Brandão e de nomes como Eid Ribeiro, Hélio Zolini e Márcio Machado. 

Luiz Otávio também criou vitrines de diversas lojas na Savassi e, posteriormente, fundou a Escola de Aperfeiçoamento Social Fragile. Ministrou cursos de postura, andamento, aperfeiçoamento social, formação de imagem, modelo, etiqueta, vitrinismo e atendimento ao público.

Outra criação dele foi a agência Fragile Produções que promovia desfiles performáticos coreografados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em São Paulo dirigiu desfiles da Casa Rodhia e do Fashion Beauty Center. No Rio de Janeiro foi responsável por desfiles do estilista Zeferino.

Tópicos relacionados:

desfiles modamineira ronaldo-brandao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay