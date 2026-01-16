Morre Ray Douglas, cantor de brega e seresta, aos 58, no Maranhão
O cantor era diabético, e a morte se deu devido a complicações de uma infecção no pé, diz o filho
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu nesta sexta-feira (16) o cantor de brega e seresta maranhense Ray Douglas, aos 58 anos, em Imperatriz, no Maranhão. A informação foi divulgada por seus produtores nas redes sociais e confirmada à Folha de S.Paulo pelo filho do artista.
Um de seus maiores sucessos, "L'amour" tem mais de 3,5 milhões de streams no Spotify, onde o cantor acumula 83 mil ouvintes mensais.
O velório será na igreja Santa Teresa D'Ávila em Imperatriz. Depois, segue para Grajaú, também no Maranhão, cidade natal do artista, onde ele será sepultado, no sábado.