Mineira Ana Laura Lopes, de 23 anos, é uma das revelações do pop nacional



Há um ano e meio, a vida da cantora e compositora mineira Ana Laura Lopes, de 23 anos, ganhou novos rumos com o lançamento de “Fantasma”. Inspirada no termo “ghosting” (utilizado quando alguém desaparece de um relacionamento sem explicações), a canção ultrapassou 23 milhões de reproduções no Spotify. O sucesso chamou a atenção de João Gomes e Gordão do PC, que gravaram, respectivamente, as versões de “Fantasma” nos ritmos piseiro e funk.

“Nunca imaginei que a música chegaria tão longe e furaria tantas bolhas. Foi muito especial saber que havia outros artistas interessados na minha arte. Com o piseiro e o funk, consegui alcançar um público completamente diferente do que tinha antes”, comenta Ana Laura.

Desde então, a cantora passou a circular por espaços de maior visibilidade. Em dezembro, foi convidada para o “Programa do João”, apresentado por João Silva no SBT/Alterosa, e se apresentou no TikTok Awards 2025, ao lado de artistas em ascensão como Kew, MC GW e LK da Escócia. Ela está em turnê nacional para divulgar o disco de estreia, “Meu endereço”, cujo show foi apresentado em novembro no BeFly Minascentro, em Belo Horizonte.

Lançado em maio de 2025, o disco é consequência direta do sucesso de “Fantasma”. “A música me deu a possibilidade de aumentar a equipe e fazer projetos maiores. Continuo sendo artista independente, mas antes tudo era mais difícil”, explica.

Das 15 faixas, cinco já estavam prontas até o lançamento do hit. As outras foram compostas rapidamente entre agosto de 2024 e o início de 2025, para aproveitar a visibilidade de “Fantasma”.

Ana Laura se dedica à música desde criança. Nascida em Belo Horizonte e criada em Contagem, ela começou a cantar aos 7 anos, acompanhando o pai, o músico Wellington Faria, em apresentações em restaurantes, bares e shoppings na Grande BH.

Aos 16, a mineira lançou sua primeira música, “Check-in”. Em 2024, depois de trancar matrícula no curso de publicidade, passou a se dedicar integralmente à carreira. No mesmo ano, mudou-se para Curitiba a convite do empresário Nico Braganholo.

“Foi uma fase assustadora, porque me mudei para um estado onde nunca havia ido. Não sabia de onde tirar dinheiro, o que faria para me manter ali, se estava tomando a decisão certa. Um tiro no escuro. Mas me dei bem e, no final das contas, tenho agora minha rede de apoio em Curitiba. Me sinto muito grata por ter tido coragem de correr atrás”, conta.

O sucesso de suas canções se deve à identificação do público, diz Ana Laura. “Em ‘Fantasma’, abro o meu coração, assim como faço nas outras músicas. Todas têm uma história por trás, gosto de contar minhas coisas pessoais. Isso pegou as pessoas”, afirma.

Habituada a compor desde menina, a mineira assina todas as canções que lançou, sejam composições individuais ou parcerias. “Acho muito importante participar desse processo, porque minha música é muito pessoal. É algo de que não abro mão”, explica.

No quarto, de madrugada

O processo criativo costuma ser íntimo, revela. Geralmente ele se dá no quarto, com pouca luz e no meio da madrugada, “quando a inspiração vem”. Atualmente, Ana Laura tem buscado sair da zona de conforto, participando de sessões de composição coletivas em estúdio.

Este não é o único desafio que Ana Laura enfrenta. Identificando-se como cantora pop, ela também lida com exigências feitas a artistas do gênero, especialmente mulheres. Além do canto e da composição, é comum o pop demandar alto investimento em dança, figurinos e cenários.

“Sempre tive noção de que queria estar no pop, mas só depois que comecei a fazer shows entendi o que preciso entregar. É uma busca diária. Tenho tentado aprimorar minha performance, a minha dança e os meus figurinos. O pop é, de fato, muito exigente. O público e o mercado são muito exigentes. As pessoas esperam algo muito perfeito. É difícil de entregar isso ao vivo, mas estou buscando a cada dia”, ressalta.

Além de cantar, compor e dançar, Ana Laura (ao centro) tem de investir em figurinos e cenários para se destacar no mundo pop Leticiah Futata/divulgação

Em 2026, o primeiro show de Ana Laura com a turnê “Meu endereço” ocorrerá em São Paulo, na Audio, em 28 de fevereiro. Novas datas devem ser anunciadas, incluindo cidades que ficaram fora do roteiro em 2025. Entre os planos, a mineira investe em novas parcerias.

Tem mais: no primeiro semestre, Ana Laura vai se arriscar na literatura e lançar o primeiro romance, pela editora Intrínseca, inspirado na história real por trás de “Fantasma”.

