Cronista e contista Rogério Gonçalves lança 'Entre lágrimas e sorrisos'

Preconceito, superação, hipocrisia social, luto e amor são temas do escritor, que no epílogo publica poemas em diálogo com sua prosa

13/01/2026 02:00

Escritor e técnico em informática Rogério Gonçalves está sentado em mesa, onde há exemplares de livros escritos por ele
Rogério Gonçalves, que se divide entre a informática e a literatura, diz observar o mundo através da 'paleta de cores da alma' crédito: Acervo pessoal


Rogério Gonçalves lança edição especial do livro “Entre lágrimas e sorrisos: crônicas e contos que revelam a beleza escondida da vida”.

Preconceito, hipocrisia social, luto, superação, resiliência, maternidade e amor são temas desse autor de 47 anos, que é deficiente visual e trabalha como técnico em informática em Belo Horizonte. 


A limitação física não significa barreira para Rogério, que observa o mundo através da “paleta de cores da alma”, como gosta de dizer.

O ritmo do cordel nordestino e o realismo mágico se misturam ao lirismo de sua prosa. No prefácio, Jimmy Mello destaca: “O que ele vê é o que sentimos. O que ele escreve é o que evitamos dizer.” 

A edição especial de "Entre lágrimas e sorrisos" traz poemas no epílogo, apostando no diálogo das histórias narradas em prosa com a subjetividade da poesia. 

O livro pode ser adquirido via on-line no Clube de Autores e na Amazon. Informações complementares estão na página do autor no Facebook (www.facebook.com/rogeriosilvaautor/).  

contos cronica lancamento literatura

