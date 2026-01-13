Cronista e contista Rogério Gonçalves lança 'Entre lágrimas e sorrisos'



Rogério Gonçalves lança edição especial do livro “Entre lágrimas e sorrisos: crônicas e contos que revelam a beleza escondida da vida”.

Preconceito, hipocrisia social, luto, superação, resiliência, maternidade e amor são temas desse autor de 47 anos, que é deficiente visual e trabalha como técnico em informática em Belo Horizonte.



A limitação física não significa barreira para Rogério, que observa o mundo através da “paleta de cores da alma”, como gosta de dizer.

O ritmo do cordel nordestino e o realismo mágico se misturam ao lirismo de sua prosa. No prefácio, Jimmy Mello destaca: “O que ele vê é o que sentimos. O que ele escreve é o que evitamos dizer.”





A edição especial de "Entre lágrimas e sorrisos" traz poemas no epílogo, apostando no diálogo das histórias narradas em prosa com a subjetividade da poesia.

O livro pode ser adquirido via on-line no Clube de Autores e na Amazon. Informações complementares estão na página do autor no Facebook (www.facebook.com/rogeriosilvaautor/).