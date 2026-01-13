Assine
Ukulele de João Tostes é destaque do disco 'The curupira concert'

Álbum gravado durante show em Barbacena traz composições de Tostes, além de clássicos de Joaquim Callado, Chiquinha Gonzaga, Waldir Azevedo e Baden Powell

13/01/2026 02:00

Músico João Tostes toca ukelele
João Tostes gravou 'The curupira concert' durante show na Casa de Cultura de Barbacena crédito: Hilreli/Divulgação

O álbum “The curupira concert”, do músico, compositor e educador João Tostes, destaca o ukulele, pequeno instrumento de cordas que vem ganhando cada vez mais espaço na música brasileira. Referência no instrumento, Tostes lança o disco gravado durante show no Instituto Curupira, na Casa de Cultura de Barbacena.

“O repertório dialoga com as raízes da música instrumental brasileira a partir de uma abordagem intimista e sem percussão, na qual o ukulele assume o papel de voz solista, em diálogo direto com o piano de Felipe Moreira e o baixo de Diogo Fernandes”, afirma Tostes.

Captação, mixagem e masterização do álbum ficaram a cargo do próprio autor, com o propósito de preservar o concerto de Barbacena, que ele considera histórico em sua carreira. Entre as faixas está a autoral “Delicato ukulele”, peça emblemática da trajetória de Tostes.

O repertório traz também releituras especiais dos clássicos “Flor amorosa (Joaquim Callado), “Berimbau” (Baden Powell e Vinicius de Moraes), “Brasileirinho” (Waldir Azevedo) e “Gaúcho/O corta-jaca” (Chiquinha Gonzaga). Mais informações sobre o trabalho de Tostes podem ser obtidas por Instagram, e-mail (producao@tocaukulele.com.br) ou pelo telefone (32) 99855-3450.

disco instrumental musica

