Ukulele de João Tostes é destaque do disco 'The curupira concert'
Álbum gravado durante show em Barbacena traz composições de Tostes, além de clássicos de Joaquim Callado, Chiquinha Gonzaga, Waldir Azevedo e Baden Powell
O álbum “The curupira concert”, do músico, compositor e educador João Tostes, destaca o ukulele, pequeno instrumento de cordas que vem ganhando cada vez mais espaço na música brasileira. Referência no instrumento, Tostes lança o disco gravado durante show no Instituto Curupira, na Casa de Cultura de Barbacena.
“O repertório dialoga com as raízes da música instrumental brasileira a partir de uma abordagem intimista e sem percussão, na qual o ukulele assume o papel de voz solista, em diálogo direto com o piano de Felipe Moreira e o baixo de Diogo Fernandes”, afirma Tostes.
Captação, mixagem e masterização do álbum ficaram a cargo do próprio autor, com o propósito de preservar o concerto de Barbacena, que ele considera histórico em sua carreira. Entre as faixas está a autoral “Delicato ukulele”, peça emblemática da trajetória de Tostes.
O repertório traz também releituras especiais dos clássicos “Flor amorosa (Joaquim Callado), “Berimbau” (Baden Powell e Vinicius de Moraes), “Brasileirinho” (Waldir Azevedo) e “Gaúcho/O corta-jaca” (Chiquinha Gonzaga). Mais informações sobre o trabalho de Tostes podem ser obtidas por Instagram, e-mail (producao@tocaukulele.com.br) ou pelo telefone (32) 99855-3450.