Márcia Goldschmidt escorrega e bate a cabeça no banheiro de casa
Já em recuperação, a apresentadora relatou o acidente, alertando os seguidores sobre o perigo de áreas molhadas, como banheiro e cozinha
compartilheSIGA
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Márcia Goldschmidt passou por um susto na noite da última quarta-feira (7). Ela caiu no banheiro de casa, bateu a cabeça em uma quina e precisou correr para o hospital.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Já em recuperação, a apresentadora relatou o acidente em suas redes sociais nesta quinta (8), alertando os seguidores sobre o perigo de áreas molhadas, como banheiro e cozinha.
Leia Mais
"Muito mal e muito agradecida, é assim que estou", falou Márcia. "Graças a Deus, não foi desta vez. Deus botou um anjo do meu lado. Mas é importante contar isso para vocês, não é para fazer draminha de internet."
No vídeo, ela afirmou estar sentindo muita dor de cabeça, tontura e formigamento, mas que já está fora de risco, apenas internada para observação.
"Realmente, aquela estatística que diz que a maior parte dos acidentes fatais acontece dentro de casa, no banheiro, é verdade. Cuidado! Por um triz eu não estaria mais aqui", alertou.
"Fui pegar uma toalha jogada no chão do banheiro das meninas. Elas tomam banho e jogam água para tudo que é lado. Escorreguei e bati a cabeça na quina. Se o corte tivesse sido um poquinho abaixo, não sei onde eu estaria", relatou.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Márcia, 65, é mãe de James, 22, e das gêmeas Victoria e Yanne, de 14 anos. "A vida é muito frágil. A gente fica dando importância para tantas coisas e adiando tudo para amanhã, mês que vem... Quando, num segundo, tudo pode acabar", refletiu.