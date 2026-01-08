Uma exposição para os 80 anos do pintor Antonio Peticov

Uma exposição prevista para junho vai levar ao Centro Cultural São Paulo cerca de 200 peças do pintor Antonio Peticov, que completa 80 anos em 2026.

Com curadoria de Fábio Magalhães, ex-curador-chefe do MASP e ex-diretor da Pinacoteca, a mostra vai reunir mais de 60 anos da trajetória artística de Peticov com pinturas, gravuras, desenhos em papel de algodão e esculturas em madeira, metal e neon.

As quatro fases fundamentais da produção do pintor serão levadas à exposição: a neoconcreta inicial (1965-1970); a psicodélica e tropicalista (1970-1980), ligada à contracultura, a cores intensas e ao diálogo com música e performances; a internacional (1980-1999), com o período em que viveu em Milão e Nova York; e o retorno ao Brasil e as obras recentes (2000-2026).

Entre os itens que serão expostos estão “American disasters”, uma série de 40 telas; “As mesas de Picasso”, em 20 desenhos; “Montanhas sagradas e transcendência”, em 28 telas; e “Seven hands”, conjunto de sete telas.

A exposição deve ficar aberta ao público de 30 de junho a 30 de julho no terceiro andar do CCSP, incluindo a Sala Tarsila do Amaral e áreas como os jardins suspensos, onde obras tridimensionais serão instaladas.