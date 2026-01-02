Assine
SHOW

Alok interrompe show em cruzeiro após forte ventania arrastar pessoas e objetos

Vídeos que circulam pela web mostram o desespero de pessoas com o vento. Algumas delas foram arrastadas. Objetos como celulares, bolsas e bebidas também voaram

02/01/2026 12:56

DJ Alok em evento em Pará de Minas (MG)
DJ Alok em evento em Pará de Minas (MG) crédito: Pablo Diego/Wikimedia commons

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma forte ventania abalou um cruzeiro em alto-mar. Nele, o DJ Alok fazia um show e precisou interromper sua atividade para que as pessoas fossem evacuadas do local. Não há informações sobre feridos. 

Um jornalista e influenciador de nome Francisco Garcia relatou boa parte dos acontecimentos via redes sociais. Segundo ele, havia mais de 5.000 passageiros na embarcação. 

Vídeos que circulam pela web mostram o desespero de pessoas com o vento. Algumas delas foram arrastadas. Objetos como celulares, bolsas e bebidas também voaram. 

O fato aconteceu na madrugada desta sexta-feira (2/1). As rajadas de vento atingiram o navio e deixaram um clima instável no ambiente aberto onde as pessoas estavam. O protocolo adotado priorizou a integridade física dos passageiros. 

Parte das pessoas correu dos camarotes e voltou às cabines devido à movimentação anormal da embarcação. Bombeiros ajudavam a dispersar a multidão. 

Segundo o influenciador, horas depois do susto e com o vento mais brando, o DJ Alok voltou para finalizar sua apresentação de música, mas já havia um público bem menor. Procurado, o DJ não respondeu até a publicação deste texto.

