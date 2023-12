O DJ Alok resolveu, nessa terça-feira (19/12), debochar de uma possível crítica que o cantor Fagner fez sobre mega shows de DJ. A declaração do cearense foi feita há um mês em um podcast, mas só agora o trecho viralizou. Fagner chamou as apresentações de “desequilíbrio ambiental”.

"Uma das coisas que mais me chocam é você pegar um DJ botando um milhão de pessoas, isso é, pra mim, um desequilíbrio ambiental. Caramba, isso é um desastre ambiental. F*da-se eles, mas o povo vai ver um DJ que canta meia música e fica ali fazendo aquelas cenas ridículas", disse em participação no programa do apresentador e locutor José Carlos Araújo.

O comentário rendeu diversas reações negativas. “Sou DJ há 16 anos e tô chocada com a declaração do senhor sobre os DJs! Me deparar com um dos meus maiores ídolos falando tanta m*rda é decepcionante. Me admira o cara não saber nada sobre a nossa ARTE! Não sabe nem pronunciar nossa profissão. Tá ficando gagá mermo viu. Eu detesto pagode, mas nunca critico os músicos, pois se eles lotam shows é porque tem quem os ame, e eles amam o que fazem, e isso tem que ser respeitado!!! Perdeu todo meu respeito”, desabafou uma ex-admiradora.

“Um grande artista com uma fala tão desqualificada sobre a profissão de DJ. Claro que existem "DJ´s" que queimam o filme da profissão que só apertam o play e fazem dancinhas de TikTok, mas está desqualificando os verdadeiros DJ que dão o sangue pra conseguir destaque no país, principalmente na cultura do Hip Hop. Caso esse senhor não saiba, o único pentacampeão mundial é de um Brasileiro, Erick Jay. E se não fosse DJ pelo mundo afora, a música desse senhor, por exemplo, não teria se popularizado. Foi uma fala arrogante por parte do Fagner”, declarou outro.

Fagner não mencionou o nome, mas muita gente entendeu como uma indireta ao DJ mais famoso do Brasil. “Fagner 450 anos de carreira e mesmo assim é um babaca do c*aralho. Alok gigantesco”, escreveu um perfil do X.

Em tom de brincadeira, o DJ resolveu pegar o trecho da entrevista e mixar em ritmo de eletrônica. "Uma brincadeira saudável representando a comunidade e fazendo um convite para que conheçam melhor a nossa profissão. Máximo respeito ao Fagner", escreveu Alok.

Mas, na mesma postagem, o DJ aparece para esclarecer que fez a brincadeira para descontrair. Brincadeiras a parte, galera, só pra gente dar risada mesmo e levar as coisas com mais leveza. Quero dizer que sou um grande admirador do Fagner e eu sei que ele é um artista que contribuiu demais para expansão, valorização da cultura nordestina através da sua música. E se eu posso estar fazendo os eventos que eu faço hoje no Nordeste, é porque ele e outros trabalharam duro lá atrás e abriram as portas para mim e tantos outros artistas que vieram", diz.

"O Fagner já lançou mais de 36 álbuns, vendeu mais de 20 milhões de cópias, ele é uma lenda viva. Tá tudo bem se ele acha isso. Com certeza ele é muito mais talentoso musicalmente do que eu, eu tenho outros talentos e tá tudo certo. Só tenho gratidão e admiração", aponta.