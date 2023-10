Alok reencontra pai que estava em Israel: "Alívio poder te abraçar"

436

"Que alívio poder te abraçar, pai", disse Alok nas redes sociais (foto: (Reprodução/Instagram/@alok))

O DJ Alok celebrou o reencontro com o pai, Juarez Petrillo. Em postagem nas redes sociais na noite de quarta-feira (11/10), Alok publicou fotos abraçado com o pai, que também é DJ e conseguiu escapar, ileso, de um ataque do grupo fundamentalista islâmico Hamas. Juarez estava no festival Universo Paralello , rave que ocorria próximo à Faixa de Gaza, para tocar, quando foi surpreendido pelos militantes extremistas, no sábado (7/10).



"Que alívio poder te abraçar", escreveu Alok em comemoração.

O festival de música eletrônica é de origem brasileira e foi criado pelo pai de Alok, que vendeu os direitos para Israel promover o evento no país. Na edição deste ano, Juarez era uma das atrações prinicpais. Segundo autoridades israelenses, 260 corpos foram achados no local após o ataque. Petrillo estava previsto para tocar pela manhã no sábado e finalizar o evento pela tarde.

Ele chegou a publicar uma foto no perfil das redes sociais, contando sobre o momento que o ataque começou. “Surreal! Era para ser eu tocando, mas o line up (ordem de apresentação) atrasou 1 hora, já estava no palco para tocar, espiritual demais. Foi a primeira vez que acontece isso, nunca uma festa parou assim, sei nem o que dizer”, disse.

O DJ Alok também comentou sobre a presença do pai na rave. “Como muitos de vocês sabem, o meu pai estava em um desses locais invadidos e sobre a relação dele com o evento em que estava, ele não é o realizador. O meu pai foi contratado a se apresentar em um evento que licenciou os direitos de uso do nome do festival, como já aconteceu em diversos outros países”, escreveu.



Segundo Alok, o pai dele teve que se abrigar em um bunker para fugir dos disparos. "Meu pai conseguiu entrar num carro e saiu de lá, o carro de trás que tinha conhecidos dele foi baleado", disse o DJ.