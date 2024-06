Alok vence processo contra Dj Sevenn

O DJ brasileiro Alok venceu o processo contra o DJ Sevenn.

A sentença afirma que o hitmaker de Here Me Now é um dos criadores da obra Un Ratito e, com isso, é lícita a gravação, publicação e comercialização da obra pelo artista e a empresa que gerencia a sua carreira, a Alok Music Produções LTDA.

A sentença é assinada pelo juiz Regis de Castilho Barbosa Filho da 41ª vara cível da comarca de São Paulo.



A publicação também determina que Sevenn realize o pagamento de R$ 20 mil para Alok a título de indenização por danos morais.

Todo o valor será doado para o Rio Grande do Sul.



“Eu sempre tive plena confiança na Justiça. Meu trabalho é transparente e está tudo esclarecido e comprovado. Vou aproveitar a oportunidade e doar para as vítimas do Rio Grande do Sul o que vier a ser pago como indenização nesse processo. Essa é a melhor forma de responder o mal que tentaram fazer, fazendo o bem a quem mais precisa nesse momento. Espero que a indenização tenha um caráter também pedagógico para coibir que pessoas má intencionadas não difamem a honra de outras pela simples sensação de impunidade”, diz o DJ em um comunicado oficial divulgado na última quarta-feira (5) por sua assessoria de imprensa.