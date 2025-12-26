‘Stranger Things’: a lenda que teria inspirado a história do Vecna

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma história que circula nas redes sociais pode ter inspirado a trajetória do personagem Vecna (Jamie Campbell Bower) na quinta e última temporada de “Stranger Things”. O vilão assume a identidade de Sr. Fulano, amigo imaginário que atrai as crianças para outro mundo. Nos últimos dias, uma publicação da página Netflix Updates, no Facebook, viralizou ao sugerir que Matt e Ross Duffer teriam se inspirado em um suposto incidente ocorrido em 1962.

Segundo a lenda, 37 crianças em idade escolar, sem qualquer ligação entre si, teriam desenhado o mesmo amigo imaginário: um homem alto, sem rosto, usando cartola. A publicação descreve o fenômeno como um possível caso de “imagens compartilhadas”, no qual crianças expostas a ambientes ou estresses semelhantes criariam, inconscientemente, a mesma figura mental perturbadora. A história rapidamente passou a ser associada diretamente ao Sr. Fulano.

O caso teria ocorrido em uma escola no Wyoming, envolvendo crianças de séries diferentes. A figura desenhada não teria boca, apenas olhos, e exalaria um “cheiro de eletricidade estática”. Em uma das mãos, carregaria um cordão feito de cabelo.

Apelidado de “Eco Amarelo”, o ser, segundo os relatos atribuídos às crianças, aparecia apenas em dias de chuva, sussurrava através das televisões e revelava informações que elas não deveriam saber — como o local onde um professor guardava uma arma. Duas semanas depois, esse professor teria desaparecido sem deixar vestígios, assim como todos os desenhos. O que restou, ainda segundo a lenda, foi um gravador ligado, captando a voz de uma criança dizendo: “Nós não o desenhamos. Nós nos lembramos dele”.

Apesar do impacto da história, não há qualquer evidência histórica que comprove a existência desse suposto incidente em 1962. Não existem registros oficiais, reportagens da época ou documentos escolares que sustentem o relato. Tampouco há confirmação de que os irmãos Duffer tenham usado essa lenda como inspiração para o arco do Sr. Fulano.

Especialistas em cultura digital apontam que o caso se encaixa no formato clássico de creepypastas: narrativas ficcionais criadas para circular online, muitas vezes apresentadas como “histórias reais” para aumentar seu poder de engajamento e mistério.

A referência mais provável

Dentro da própria série, a inspiração para o Sr. Fulano parece muito mais clara — e literária. O nome faz referência direta à personagem Mrs Whatsit (nas traduções, o nome aparece como Sra. Quequeé/Queisso), do romance “Uma Dobra no Tempo”, de Madeleine L’Engle. Na quinta temporada, Holly Wheeler (Nell Fisher) é vista lendo o livro, um detalhe aparentemente discreto, mas fundamental.

Mais adiante, quando Karen (Cara Buono) e Ted Wheeler (Joe Chrest) estão no hospital, Mike (Finn Wolfhard) encontra o livro e começa a ligar os pontos, percebendo que o “amigo imaginário” de Holly pode não ser fruto da imaginação infantil, mas algo muito mais perigoso. A escolha reforça a tradição de “Stranger Things “de homenagear a ficção científica e fantasias clássicas, usando referências culturais como pistas narrativas.

