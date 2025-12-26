Assine
SR. FULANO

‘Stranger Things’: a lenda que teria inspirado a história do Vecna

Relato sem comprovação histórica viralizou nas redes e passou a ser apontado por fãs como possível referência para o novo disfarce de Vecna na série

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
26/12/2025 13:38

Sr. Fulano é o amigo imaginário das crianças de Hawkins
Sr. Fulano é o amigo imaginário das crianças de Hawkins

Uma história que circula nas redes sociais pode ter inspirado a trajetória do personagem Vecna (Jamie Campbell Bower) na quinta e última temporada de “Stranger Things”. O vilão assume a identidade de Sr. Fulano, amigo imaginário que atrai as crianças para outro mundo. Nos últimos dias, uma publicação da página Netflix Updates, no Facebook, viralizou ao sugerir que Matt e Ross Duffer teriam se inspirado em um suposto incidente ocorrido em 1962. 

Segundo a lenda, 37 crianças em idade escolar, sem qualquer ligação entre si, teriam desenhado o mesmo amigo imaginário: um homem alto, sem rosto, usando cartola. A publicação descreve o fenômeno como um possível caso de “imagens compartilhadas”, no qual crianças expostas a ambientes ou estresses semelhantes criariam, inconscientemente, a mesma figura mental perturbadora. A história rapidamente passou a ser associada diretamente ao Sr. Fulano.

O caso teria ocorrido em uma escola no Wyoming, envolvendo crianças de séries diferentes. A figura desenhada não teria boca, apenas olhos, e exalaria um “cheiro de eletricidade estática”. Em uma das mãos, carregaria um cordão feito de cabelo.

Apelidado de “Eco Amarelo”, o ser, segundo os relatos atribuídos às crianças, aparecia apenas em dias de chuva, sussurrava através das televisões e revelava informações que elas não deveriam saber — como o local onde um professor guardava uma arma. Duas semanas depois, esse professor teria desaparecido sem deixar vestígios, assim como todos os desenhos. O que restou, ainda segundo a lenda, foi um gravador ligado, captando a voz de uma criança dizendo: “Nós não o desenhamos. Nós nos lembramos dele”.

Apesar do impacto da história, não há qualquer evidência histórica que comprove a existência desse suposto incidente em 1962. Não existem registros oficiais, reportagens da época ou documentos escolares que sustentem o relato. Tampouco há confirmação de que os irmãos Duffer tenham usado essa lenda como inspiração para o arco do Sr. Fulano. 

Especialistas em cultura digital apontam que o caso se encaixa no formato clássico de creepypastas: narrativas ficcionais criadas para circular online, muitas vezes apresentadas como “histórias reais” para aumentar seu poder de engajamento e mistério.

A referência mais provável

Dentro da própria série, a inspiração para o Sr. Fulano parece muito mais clara — e literária. O nome faz referência direta à personagem Mrs Whatsit (nas traduções, o nome aparece como Sra. Quequeé/Queisso), do romance “Uma Dobra no Tempo”, de Madeleine L’Engle. Na quinta temporada, Holly Wheeler (Nell Fisher) é vista lendo o livro, um detalhe aparentemente discreto, mas fundamental.

Mais adiante, quando Karen (Cara Buono) e Ted Wheeler (Joe Chrest) estão no hospital, Mike (Finn Wolfhard) encontra o livro e começa a ligar os pontos, percebendo que o “amigo imaginário” de Holly pode não ser fruto da imaginação infantil, mas algo muito mais perigoso. A escolha reforça a tradição de “Stranger Things “de homenagear a ficção científica e fantasias clássicas, usando referências culturais como pistas narrativas.

David Harbour, que recentemente completou 50 anos, ganhou fama com a série “Stranger Things” e destaca-se atualmente em “Thunderbolts*”. Confira a seguir a trajetória do ator. -Reprodução do Instagram @dkharbour
Ele nasceu em White Plains, no estado de Nova York, em 10/04/1975. Filho de profissionais do mercado imobiliário, o astro começou a carreira artística no fim dos anos 1990. -Reprodução do Instagram @dkharbour
Harbour deu seus primeiros passos profissionais em peças na Broadway, em 1999. No mesmo ano, ele estreou em uma série de televisão ao participar de um episódio de “Law e Order” - com o passar dos anos, ele atuaria em mais quatro episódios da produção da NBC. -Reprodução do Instagram @dkharbour
No teatro, ele foi indicado ao célebre prêmio Tony por seu trabalho em remontagem da peça “Quem Tem Medo de Virgínia Woolf?”. -Reprodução do Instagram @dkharbour
No cinema, um de seus primeiros papÃ©is bem-sucedidos foi como Gregg Beam em â??007 - Quantum of Solaceâ? (2008), segundo filme em que Daniel Craig interpretou o famoso agente secreto. -ReproduÃ§Ã£o do Instagram @dkharbour
Em seguida, também em 2008, ele atuou em “Foi Apenas um Sonho”, filme do diretor Sam Mendes protagonizado pelos astros Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. -Divulgação
Outro trabalho relevante do ator nos seus anos iniciais de carreira no cinema foi em “O Segredo de Brokeback Mountain” (2005), de Ang Lee. -Divulgação
Em 2011, ele teve um ano bastante produtivo, atuando em “Besouro Verde”, “Numa Fria” e “W.E. - O Romance do Século”. - Divulgação
Mas foi em 2016 que a carreira de David Harbour ganhou uma nova dimensão, com a série de televisão “Stranger Things”, da plataforma de streaming Netflix. - Divulgação
Em “Stranger Things”, Harbour interpreta o delegado do Departamento de Polícia Jim Hopper. Na trama, ele contracena com Millie Bobby Brown. -Divulgação
A série conquistou grande popularidade e Harbour recebeu fartos elogios da crítica. Pela sua performance na série ele foi laureado com o Critics’ Choice Television em 2018, além de ter recebido indicações ao Emmy e ao Globo de Ouro. -Reprodução do Instagram @dkharbour
Além disso, a performance como Jim Hopper rendeu ao ator papéis de maior destaque no cinema desde então. - Divulgação
No ano de 2019, ele foi protagonista de “Hellboy”, de Neil Marshall, dando vida ao personagem que batiza a trama. -Divulgação
Em 2021, Harbour fez o papel do super-soldado russo Alexei Shostakov, o Guardião Vermelho, em “Viúva Negra”, do Universo Cinematográfico da Marvel. -- Divulgação
Na trama, que tem como protagonistas Scarlett Johansson e Florence Pugh, o ator chegou a perder 27 kg ao longo das filmagens para as gravações dos flashbacks de abertura do longa-metragem. -Reprodução do Instagram @dkharbour
Um de seus trabalhos mais recentes é “Resgate Implacável”, no qual interpreta um ex-militar cego, Gunny Lefferty. O filme tem como protagonista Jason Statham (“Carga Explosiva” e “O Infiltrado”). -Divulgação
Em 2024, Harbour conciliou as gravações da quinta temporada de “Stranger Things” e “Resgate Implacável” com o trabalho em “Thunderbolts*”. -Divulgação
Em “Thunderbolts*”, da Marvel, o ator volta a interpretar o anti-herói Guardião Vermelho, personagem que já havia feito em “Viúva Negra”. - Divulgação
David Harbour foi casado com a cantora britânica Lily Allen entre o ano de 2020 e o fim de 2024. Ela tem dois filhos de seu relacionamento anterior, com Sam Cooper. Segundo a imprensa local, Harbour, que não tem filhos biológicos, era muito próximo das duas crianças -Reprodução/Instagram @lilyallen
O divórcio foi cercado de muita polêmica, com rumores de que a popstar descobriu traições de Harbour com a utilização de aplicativos de relacionamento. -Reprodução do Instagram @dkharbour
Tópicos relacionados:

cultura series stranger-things streaming tv

