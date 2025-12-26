Saúde mental de trabalhadores de baixa renda move a trama de ‘Colapso’

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Sérgio (Daniel Infantini) é um porteiro no tradicional conjunto IAPI, na Lagoinha. Metódico, dócil e bem educado, ele está enfrentando um diagnóstico de catatonia. Tudo começou com a pressão de um novo síndico, que colocou regras pesadas para o trabalho noturno, incluindo um relógio digital que soa muito alto, a noite toda.



O caso deste profissional é o primeiro com que a psicóloga Elis (Sara Antunes) se envolve. Graduada em São Paulo, ela está em Belo Horizonte realizando um mestrado em perícia na UFMG. É esta personagem a protagonista de “Colapso”, série realizada em BH. Com 10 episódios de aproximadamente meia hora de duração cada um, a produção estreia nesta sexta-feira (26/12), às 23h, na TV Brasil.



Criada por Gabriel Müller Leal, dirigida por Hermano Taranto e produzida pela Quarteto Filmes, a história aborda a saúde mental na vida de um grupo de trabalhadores que se torna paciente de Elis. Todos os casos descritos na produção são baseados em fatos. “São pessoas com baixo poder aquisitivo, que têm dificuldade em acessar o sistema de saúde”, comenta Mário Felipe, da Quarteto.



Pressão

A trama acompanha as histórias de quatro personagens, além do porteiro Sérgio. Uma atendente de telemarketing, uma empregada doméstica, um prestador de serviço autorizado e a própria Elis. Ela se envolve demais com os casos que acompanha e, além disso, sofre com a pressão para concluir sua dissertação em seis meses.



Sua orientadora, Cíntia (Rejane Faria), não está nada satisfeita com o pouco desenvolvimento do trabalho acadêmico. Ela tampouco se importa com os casos apresentados por Elis, que busca ajudar os trabalhadores a recuperar a saúde e a dignidade.



Cada personagem em conflito terá sua trama desenvolvida em dois episódios. Elis, diante da sobrecarga emocional e dos traumas de um passado de pobreza e violência, vai se reunir com os pais, vividos por Fernanda Viana, do Galpão, e Rodolfo Vaz. Outros nomes conhecidos do teatro mineiro que estão no elenco são Rogério Falabella, Andreia Garavello e Luiz Arthur.



O projeto de “Colapso” chegou à Quarteto em 2018. Programada para ser rodada em 2020, foi adiada em decorrência da pandemia para 2022. Foram seis semanas em Belo Horizonte, com a maior parte tanto do elenco quanto da equipe técnica de profissionais locais.



Além do IAPI e da UFMG, a série traz cenários facilmente reconhecíveis para os belo-horizontinos, como as praças da Liberdade e da Estação e o Viaduto Santa Tereza. A série é aberta com uma sequência de atropelamento na Avenida dos Andradas, que acompanha a protagonista correndo atrás da personagem Rita (Sara Barbosa).

“COLAPSO”

• A série, em 10 episódios, estreia nesta sexta-feira (26/12), às 23h, na TV Brasil (canal 9 da Claro TV; 23 da Sky; e 531 da Net). Novos episódios às sextas, no mesmo horário.