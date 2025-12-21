Marina Flor apresenta ao vivo, pela primeira vez, álbum "Forró Mineiro"

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

A cantora e compositora Marina Flor lançou, no início deste mês, seu primeiro álbum, “Forró Mineiro", e apresenta o repertório ao vivo, pela primeira vez, neste domingo (21/12), no espaço Forró do 104. O disco tem 11 faixas: “Rodopiar”, “Flor de pequi”, “Devera Forró Mineiro”, “Tá na beira” feat Manacá da Serra, “No Central”, “Coração com coração”, “Sem tirar nem pôr”, “Sagrado feminino” feat Priscilla Frade, “Batom”, “Uricuri” e “Morena bonita”.



O trabalho reúne composições próprias, parcerias e releituras de autores e músicos brasileiros, como Toninho Horta, Celso Adolfo e João do Vale. A produção musical e os arranjos são assinados por Everton Coroné, que também atua como instrumentista no álbum. A sonoridade parte do forró pé de serra, com o uso da sanfona, zabumba e triângulo, além de instrumentos como viola caipira, violão e guitarra.



Segundo Marina Flor, a escolha do título do álbum remete às composições e ao que é dito nas canções. “Costumo dizer que não existe um forró ligado a um estado, mas a alusão ao forró mineiro é porque Minas tem uma característica que é intrínseca de Minas, seja a nossa paisagem, culinária ou nosso acolhimento e jeito de tratar as pessoas”, afirma. A artista destaca que o disco dialoga tanto com o interior do estado quanto com a experiência urbana de Belo Horizonte, cenário de algumas faixas.



A cantora reforça que o povo brasileiro é a “grande estrela” do álbum, “são aquelas pessoas que lutam, trabalham e fazem o mundo girar”, explica. O ponto de vista recebe destaque na música “Tá na beira”: “Gente que acorda bem cedo na fila do ponto para pegar o busão. Tá na labuta do dia, cortando um dobrado para ganhar o pão. Gente de fé brasileira, gente que aguenta o rojão. Quando o Brasil tá na beira, sacode a poeira e sustenta com a mão.”



COMPOSIÇÕES COLETIVAS

Parte das músicas foi composta em processos coletivos, prática que Marina adotou ao longo da criação do álbum. Das 11 faixas, quatro surgiram em encontros de composição, nos quais a cantora levava ideias iniciais de melodia e letra que eram desenvolvidas em grupo. Entre elas está a faixa que dá nome ao disco, “Devera ‘Forró Mineiro’”, que também ganhou videoclipe. “Essas músicas têm a minha assinatura, mas têm a assinatura de outras pessoas também”, explica Marina Flor.



Outras canções foram compostas em meio a inspirações daquilo que já foi vivido por Flor, como experiências pessoais e memórias familiares. É o caso de “Flor de pequi”, escrita a partir de lembranças do interior de Minas e de visitas à família. A letra faz referência ao fruto típico do cerrado e às paisagens mineiras. “São detalhes do cotidiano mineiro que acabam entrando na música”, diz a artista.

“Forró Mineiro” conta com participações de Priscilla Frade e Manacá da Serra, trio representado no disco pela cantora Bárbara Barcellos. “Quis trazer parcerias que valorizassem a presença feminina, as mulheres no forró”, explica.



A cantora também comenta as dificuldades enfrentadas por mulheres no circuito do forró, ainda marcado pela predominância masculina. Segundo ela, a circulação e a contratação de artistas segue sendo um desafio. “Tem muita mulher fazendo um trabalho forte, mas ainda falta visibilidade e valorização”, afirma.



Para a artista, o lançamento do álbum representa um marco pessoal e profissional. “É uma conquista, esse álbum representa uma abertura de portas para que outros trabalhos possam vir, possam florescer. Reforça também que Minas faz muita música boa e também faz forró, destacando também o afeto que existe na nossa música e na nossa cultura.”, afirma. O show de lançamento acontece hoje (21/12) no Forró do 104, reunindo a banda presente na gravação do disco e marcando a primeira apresentação integral do repertório ao vivo.

(*) Estagiária sob supervisão do editor Enio Greco



“FORRÓ MINEIRO”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com Marina Flor, às 21h, no Forró do 104 (Praça Rui Barbosa, 104, Centro). Ingressos à venda pela plataforma Sympla por

R$ 20, e na portaria, R$ 35.