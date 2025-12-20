Morre Lindomar Castilho, rei do bolero e voz de 'Você É Doida Demais', aos 85 anos

FOLHAPRESS - Morreu, aos 85 anos, o cantor Lindomar Castilho, que recebeu o apelido de rei do bolero ao fazer imenso sucesso na década de 1970. A informação foi confirmada por sua filha, Lili De Grammont, em suas redes sociais.

"Meu pai partiu! E como qualquer ser humano, ele é finito, ele é só mais um ser humano que se desviou com sua vaidade e narcisismo. E ao tirar a vida da minha mãe também morreu em vida. O homem que mata também morre. Morre o pai e nasce um assassino, morre uma família inteira", escreveu ela na publicação.

Castilho caiu no ostracismo após assassinar a ex-mulher, a cantora e compositora Eliane de Grammont, em 1981. À época, foi condenado a 12 anos de prisão. O caso é até hoje um dos feminicídios de maior repercussão do país.

"Somos finitos, nem melhores e nem piores do que o outro, não somos donos de nada e nem de ninguém", disse ainda Lili, ao lado de duas fotos em que aparece mais jovem ao lado de Castilho. "Assim me despeço do meu pai, com a consciência de que a minha parte foi feita com dor, sim, mas com todo o amor que aprendi a sentir e expressar nesta vida."

"Se eu perdoei? Essa resposta não é simples como um sim ou não, ela envolve tudo e todas as camadas das dores e delícias de ser, um ser complexo e em evolução. Diante de tudo isso, desejo que a alma dele se cure, que sua masculinidade tóxica tenha sido transformada. [...] Pai, descanse e que Deus te receba, com amor? E que a gente tenha a sorte de uma segunda chance", encerrou a filha.

Voz de "Você É Doida Demais", tema de abertura do seriado "Os Normais", estrelado por Fernanda Torres e Luiz Fernando Guimarães na Globo, Castilho tem em seu repertório canções como "Chamarada", "Eu Amo a Sua Mãe" e "Tudo Tem A Ver".