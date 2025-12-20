Assine
Espetáculo circense ‘Asarraiz’ estreia hoje em BH

Montagem de conclusão do semestre dos alunos da formação profissional do Instituto CircoLar terá sessões neste sábado (20/12) e no domingo, no Galpão Cine Horto

Gabriela Matina
Gabriela Matina
Repórter
Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.
20/12/2025 02:00

Artista circense dependurado no ar sustentado por fita vermelha em cena do espetáculo Asarraiz
O espetáculo apresenta diversas técnicas circenses, como tecido, em números solo e coletivos; 23 artistas participam crédito: Leticia Batista/Divulgação

Depois de ocupar a Funarte no fim de semana passado com oficinas e espetáculos, o Festival CircoLar chega ao Galpão Cine Horto com três sessões de “Asarraiz”, neste sábado (20/12), às 16h e às 20h, e no domingo (21/12), às 19h. A montagem é o trabalho de conclusão do semestre dos alunos da formação profissional do Instituto CircoLar.

O espetáculo reúne quatro turmas e um elenco de 23 artistas. Com direção de Marcelo Tchelo Guno e de Lucas Castro, também coordenador e fundador do Instituto CircoLar, “Asarraiz” aborda a dualidade entre o lado mais leve, sonhador e aéreo e o lado mais firme, enraizado e pé no chão dos seres humanos, simbolizados pela asa e a raiz.

Leia Mais

“Essa ambiguidade vai aparecendo ao longo das cenas, que passam por diferentes momentos da evolução humana. A gente cria imagens que contrastam personagens mais etéreos e sensíveis com outros mais centrados e seguros, sempre misturando essa relação com a técnica circense”, explica Marcelo. A montagem do espetáculo teve início em agosto passado. As sessões deste fim de semana marcam sua estreia.

As técnicas circenses são variadas – monociclo, números aéreos, tecido, parada de mãos e malabares – e aparecem nas cenas de forma integrada. Há números solo e outros que reúnem todo o elenco. Não se trata de uma sequência tradicional de números apresentados um após o outro, mas de múltiplas técnicas acontecendo simultaneamente. “É um espetáculo visualmente muito interessante”, afirma o diretor.

Modalidades

Embora muitos alunos se especializem em uma técnica específica durante a formação, no espetáculo eles transitam por diferentes linguagens, participando de diversas modalidades. Com o circo como eixo central, “Asarraiz” também dialoga com a dança, o teatro e a música. O espetáculo tem duração de 75 minutos.

“Esse espetáculo é produto do nosso próprio trabalho. Ele nasce de muito planejamento e organização. Apresentá-lo traz a satisfação de um trabalho concluído e da evolução artística de cada um”, diz Marcelo Tchelo Guno.

A adaptação ao espaço do Galpão Cine Horto não exigiu grandes ajustes. Segundo o codiretor, as medidas do local são muito semelhantes às da sede do instituto, em Contagem, o que facilitou a montagem. “Foi praticamente um ‘Ctrl C + Ctrl V’”, brinca. A encenação ocupa toda a caixa preta do teatro. A trilha sonora reúne músicas instrumentais que vão do clássico ao rock, passando pela MPB.

“ASARRAIZ”

Montagem dos alunos do Instituto CircoLar. Neste sábado (20/12), às 16h e às 20h, e domingo (21/12), às 19h, no Galpão Cine Horto (Rua Pitangui, 3.613, Horto). Ingressos a R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda no Sympla.

Tópicos relacionados:

bh circo cultura- em-cartaz minas-gerais teatro

