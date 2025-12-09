Assine
INVESTIGAÇÃO SOBRE ACIDENTE

Motorista da van de Mauri Lima disse à PRF que teve 'apagão momentâneo'

Revelação foi feita por porta-voz da Polícia Rodoviária Federal (PRF); veículo bateu na traseia de um caminhão

09/12/2025 10:44

Mauri Lima (D) esteve no Programa do Ratinho, do SBT, com outro irmão, Maurício crédito: Reprodução/Instagram

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O motorista da van envolvida no acidente que matou Mauri Lima, irmão de Chitãozinho e Xororó, disse ter sofrido um "apagão momentâneo" ao volante. 

Ele foi ouvido pela Polícia Rodoviária Federal. Em vídeo enviado à TV Tribuna, porta-voz da PRF afirmou: "O motorista da van que colidiu na traseira do caminhão informou que teve um apagão momentâneo e, por isso, ocorreu o acidente". A PRF foi procurada para mais informações sobre o acidente.

 

De acordo com o Fantástico (TV Globo), o acidente aconteceu na Rodovia Régis Bittencourt (SP), e Mauri voltava de um show em Curitiba (PR). Ele estava no banco da frente da van que se chocou com uma carreta. Além do artista, um integrante da banda morreu.

Segundo o programa, 10 pessoas estavam no veículo acidentado. 

Nascido em 1970, Amauri Prudêncio de Lima formava dupla sertaneja com o irmão Maurício havia 35 anos. Antes de se consolidarem como dupla, os dois trabalhavam com Chitãozinho e Xororó, com Mauri fazendo parte dos bastidores e Maurício sendo backing vocal da dupla. 

Mauri era casado com a apresentadora do SBT Andrea Fabyanna. Em redes sociais, ele acumulava 35 mil seguidores e mostrava detalhes de sua rotina como cantor e viagens com a esposa. 

Há dois dias, os dois estiveram no Programa do Ratinho, no SBT.

