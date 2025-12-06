Mostra Cena 3x4 destaca peças de quatro grupos teatrais da capital mineira

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

Deste sábado (6/12) ao próximo dia 14, Belo Horizonte recebe a Mostra Cena 3x4, com apresentações de espetáculos inéditos em três espaços culturais da capital: ZAP 18, Centro Cultural Casa de Candongas e Boate Andaluz. As peças marcam a etapa final do projeto que promoveu ao longo deste ano encontros e processos de criação colaborativa envolvendo quatro grupos teatrais.



Participaram a Cia. da Farsa, a Breve Cia. e a companhia [conjunto vazio] em parceria com o Contraponto <experiência>. Os grupos apresentarão espetáculos inéditos desenvolvidos durante o ano de residência conduzida pela Maldita Cia. O projeto foi idealizado pelos artistas Anderson Feliciano, Lenine Martins, Mário Rosa e Amaury Borges.



Elba Rocha, coordenadora da mostra, explica que as companhias foram selecionadas por meio de chamado público. “Buscamos deixar algumas necessidades bem definidas, coisas que os grupos deveriam ter para poderem participar. Eles deveriam trazer pelo menos três funções criativas: dramaturgia, direção e atuação”, afirma.

A escolha também considerou a diversidade de trajetórias e linguagens das companhias.

“A Cia. da Farsa é um grupo com quase 30 anos de trajetória. Em relação ao [conjunto vazio] e ao Contraponto <experiência>, é um grande encontro de dois coletivos mais recentes, muito ligados ao movimento performativo. Por sua vez, a Breve Cia, que está fazendo 10 anos, é composta por mulheres e mulheres negras que investigam a questão da dramaturgia negra”, explica Elba Rocha.

O formato foi pensado para estimular a interação entre grupos que, possivelmente, não se encontrariam em outras ocasiões para trocas e convívios intensos, como ocorreu no período do Cena 3x4.

Criado em 2002 em parceria com o Galpão Cine Horto, Cena 3x4 nasceu do desejo de compreender processos de criação colaborativa e fortalecer a produção autoral.

O projeto foi interrompido em 2006 e retomado em 2023, quando passou por reorganização até chegar ao formato atual.

Elba explica que a retomada do Cena 3x4 está ligada ao enfraquecimento dos grupos de teatro na capital mineira, cenário intensificado após a pandemia. Ela destaca a importância do tempo, do espaço físico e da convivência contínua para a criação coletiva. Cena 3x4 busca reconstruir vínculos. “Todo mundo se coloca como criador, como autor da obra”, diz a coordenadora.

As peças decorrentes da residência abordam temas distintos. A Cia. da Farsa estreia “Agora sou eu que entardeço”, espetáculo sobre envelhecimento e a memória.

Já os grupos [conjunto vazio] e Contraponto apresentam “Post Festum: sobre a violência mítica”, resultado da pesquisa em teatro físico que explora fronteiras entre violência e festa, utilizando o corpo como linguagem.

Encerrando a programação, a Breve Cia. estreia “Assuviá pra chamar o vento”, espetáculo que aborda infância, masculinidade e afeto.

MOSTRA CENA 3X4

“Agora sou eu que entardeço”



De Cia. da Farsa. Neste sábado (6/12), às 20h, e domingo (7/12), às 19h, no ZAP 18 (Rua João Donada, 18, Santa Terezinha).



“Post Festum: sobre a violência mítica”

De [conjunto vazio] e Contraponto <experiência>. Terça e quarta-feira (9 e 10/12), às 20h, na Boate Andaluz (Rua Mármore, 644, Santa Tereza).

“Assuviá pra chamar o vento”



De Breve Cia. Em 13 e 14 de dezembro, às 19h, no Centro Cultural Casa de Candongas (Av. Cachoeirinha, 2.221, Santa Cruz).







• Entrada franca, mediante retirada de ingresso no site www.malditacia.com/cena3x4.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria