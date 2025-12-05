Assine
Podcast Divirta-se recebe o ator Carlos Francisco

O ator de Bacurau e Agente Secreto é o convidado do episódio que comemora um ano da nova temporada do podcast

Otávio Rangel
Repórter
Jornalista com experiência em produção de vídeo, com experiência em produtoras de vídeo de São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. Curador de dois museus audiovisuais no interior de São Paulo e experiências com cinema independente e documentários.
05/12/2025 13:55 - atualizado em 05/12/2025 14:20

Dois integrantes do podcast e o ator Carlos Francisco
Podcast Divirta-se recebe o ator Carlos Francisco crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press.

Carlos Francisco é mineiro e tem vasta experiência no teatro e atuou em diversos filmes como ‘Bacurau’, ‘Marte um’ e ‘Agente Secreto’.

Equilibrando tábuas de madeira em cima de botijão de gás foi como começou a ser ator, ainda aos 9 anos. Carlos fazia pequenas apresentações para familiares e vizinhos nesse palco improvisado, mas ressalta com firmeza: “Cobrava ingresso, já estava ali a forma como eu via que a arte tinha de ser valorizada”.

Carlos cresceu e se afastou do ofício, virou funcionário público até que uma amiga o levou para conhecer a escola de de teatro do Net, que estava em seu primeiro ano. A escola que hoje é bastante tradicional, ficava no mesmo casarão antigo que que ocupa até hoje, no Centro de Belo Horizonte.

“Às vezes faltava luz, e muitos reparos eram necessários. Era uma companhia de teatro mantendo uma escola. E ali foi o primeiro lugar que eu pensei realmente sobre o teatro, que era uma arte coletiva."


Depois, em 1991, mudou para São Paulo, foi vendedor de caminhão e depois na Oficina Cultural Oswald de Andrade, fez uma oficina para direção de espetáculo e encenação. “Fiz um teste horrível, tinha que fazer uma cambalhota e eu esqueci completamente o texto”, comenta. Apesar dessa autoavaliação, ele passou no teste. Na oficina, foi montar a peça do diretor Marco Antônio Rodrigues ‘O assassinato do anão do caralho grande’, no qual os alunos participaram das diversas etapas da montagem de um espetáculo: figurino, cenografia, interpretação, trilha sonora e iluminação. 

A peça rendeu o primeiro prêmio para Carlos, de melhor ator no Festival de São José do Rio Preto (SP).  Depois disso, largou a venda de caminhões e conseguiu um emprego com Marco Antônio Rodrigues, atendendo no escritório do grupo Folias, que estava começando. "O teatro me ajudou a me entender como artista."

Carlos Francisco como ator já era realidade, época em que ele começou a receber convites para fazer cinema, mas o trabalho no Grupo Folias tomava muito tempo, e ele só conseguiu ficar disponível por meia diária. “Era de 13h às 17h, e às 17h eu precisava ir embora. Eles diziam que eu não tinha paciência, mas eu não tinha era tempo. Achava fascinante o cinema, eu realmente não conseguia fazer mais por causa do tempo."


Ele considera que seu primeiro trabalho no cinema era “O homem que voa”, de Nelson Prudente. Maurílio Martins e Ardiley Queiroz depois montaram a produtora Filmes de Plástico, de Contagem.

Cinema mineiro

A parceria com o pessoal do cinema mineiro engatou e, entre curtas e projetos menores, Carlos foi fazer o ‘Arábia’, de Afonso Uchôa e João Dumans. Mais para frente, fez ‘No coração do mundo’, dirigido por Gabriel e Maurílio Martins.

Daí, algumas coisas foram acontecendo, até que ele foi fazer um teste em que acabou não passando, mas o produtor teria dito que teria um outro filme para indicá-lo.

“Eu estava fazendo um outro filme e o meu celular tocou. Fiquei morrendo de vergonha, porque eu sempre desligo meu celular, mas esse dia me esqueci. Eu atendi e era o Felipe, produtor do Bacurau.”

Carlos ficou surpreso com o roteiro, mas achou incrível, sentiu que era uma coisa grande. Partiu para o Sertão do Seridó, no Rio Grande do Norte, onde o filme foi gravado. Lá, ele teve até que aprender a andar de moto, o que permitiu conhecer um pouco mais da região e da caatinga brasileira, o que acabou levando para o personagem, Damiano. “Damiano era um cara que plantava plantas medicinais, uma espécie de xamã."

No filme, o personagem aparece nu, inclusive em algumas das cenas mais violentas. “Ele morava mais afastado da vila. Eu li na véspera de fazer a cena que Damiano estaria nu na cabana, aí me preparei e fui. Teve um detalhe curioso que o Kléber (Mendonça Filho, diretor do filme) viu que eu estava com marca de roupas, e eu tive que maquiar como uma pessoa que toma sol constante no corpo inteiro. Eu fiquei tranquilo, ali já era o Damiano, então eu fiquei pensando nas plantas e como eu ia reagir na hora do invasor chegar, como pegaria a arma...”

O resultado foi um dos filmes mais marcantes dos últimos tempos no cinema brasileiro.

“Quando a gente vê o filme pronto é sempre surpreendente, a gente lê o roteiro e imagina o nosso filme. Quando vê o resultado final é outro filme, o filme do diretor. Por exemplo, aquela cena de abertura do Bacurau, com aquela música lenta, que vai passando uma calma, uma tranquilidade. Você vê a doutora com os pacientes, é tudo leve, engraçado. De repente, o filme vai virando...”

Aí veio o ‘Marte Um’. Carlos aceitou um convite do Guto Parente, que montou o “No Coração do Mundo”,  filme que foi bastante premiado, inclusive levou a categoria de Melhor Ator de Longa-Metragem no Prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro.

“Ganhar prêmio é legal porque valida a forma como eu estou falando, e fazendo aquele personagem. A gente esperava que o Deivinho ganharia, e quando veio pra mim também fiquei muito feliz.”

O episódio do Divirta-se com Carlos Francisco é um episódio comemorativo de um ano da nova temporada com Otávio Rangel e Lucas Lanna e está disponível no Youtube e no Spotify.

