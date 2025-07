BNegão é o convidado do podcast 'Divirta-se' desta quarta (9/7), às 20h30

O rapper, cantor e compositor BNegão é o convidado do podcast "Divirta-se" desta quarta-feira (9/7), às 20h30. A conversa, que será transmitida no canal de YouTube do Portal Uai, antecipa o show que ele fará no Sesc Palladium ao lado da banda mineira A Ponta de Diamante. A apresentação será na quinta-feira (10/7).

O projeto nasceu ano passado, por iniciativa do Catavento Cultural, com o desafio de reinterpretar o icônico álbum "A tábua de esmeralda", de Jorge Ben Jor. A química entre BNegão e os músicos mineiros funcionou tão bem que eles foram convidados a se apresentar no Festival Sensacional e, agora, voltam a se reunir para este novo encontro no Sesc.

Apesar de estar em turnê com seu mais recente álbum, "Metamorfose, Riddims e Afins", e também com o Planet Hemp – que está em sua turnê de despedida –, BNegão não esconde o entusiasmo com a possibilidade de rodar o país ao lado da A Ponta de Diamante.

