PRESTÍGIO

Marca de roupa cria coleção em homenagem a Zeca Pagodinho

Músico se uniu à empresa para criar uma linha exclusiva que explora sua personalidade e seu estilo

Flor Sette Camara*
Flor Sette Camara*
Repórter
03/12/2025 18:28 - atualizado em 03/12/2025 18:29

"Chico Rei" homenageia Zeca Pagodinho em nova coleção de roupas.
Chico Rei homenageia Zeca Pagodinho em nova coleção de roupas crédito: Divulgação/ Chico Rei

A marca de moda Chico Rei ousou ao lançar uma coleção em homenagem ao cantor Zeca Pagodinho. Ícone da música brasileira, o músico se uniu à empresa para criar uma linha exclusiva que explora sua personalidade e seu estilo.

A corporação já havia desenvolvido alguns produtos celebrando o legado de Zeca: como, em julho deste ano, uma meia estampada com a imagem do sambista. Desta vez, porém, pôde ir além, criando uma coleção com sete opções de camisetas personalizadas que remetem a elementos identidários do cantor.

Diretor de marketing da Chico Rei, Vitor Vizeu afirmou que a parceria é uma oportunidade especial para a marca. “Sempre é um prazer exaltar o talento e o legado que só o Zeca tem. Amamos a oportunidade de fazer mais uma coleção com esse mestre da música brasileira”, declarou.

Os fãs do artista poderão escolher entre sete modelos de camisetas: “Bordada Zeca Pagodinho”, “Verdade”, “Vadiar”, “Ogum”, “Descontraído”, “Faixa Amarela” e “Zeca Pagodinho FC”.

Não é a primeira vez que a marca homenageia um cantor brasileiro. Gal Costa, Rita Lee, Gilberto Gil, Belchior, entre tantos outros artistas, também já foram prestigiados pela Chico Rei por meio de camisetas personalizadas que ressaltam suas importâncias para a cultura do Brasil.

A coleção já está disponível no site da marca e nas lojas físicas em Juiz de Fora, Belo Horizonte e Tiradentes.

