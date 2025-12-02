Galeria
Filho de Caetano, Zeca Veloso lança “Boas Novas”, álbum marcado por influência cristã
-
O cantor afirmou que o projeto surgiu de caminhos que considera espirituais e que sua inspiração tem origem na fé cristã. Foto: Reprodução Instagram /@zecalavigneveloso
-
Embora tenha deixado de frequentar a Igreja Universal do Reino de Deus, Zeca disse seguir como cristão e evangélico e ressaltou que Jesus permanece como o aspecto central de sua vida. Foto: Reprodução Youtube
-
Nascido em 7 de março de 1992, em Salvador, Bahia, filho de Caetano Veloso e da produtora e atriz Paula Lavigne, o artista contou com a participação do pai no álbum, assim como dos irmãos Moreno e Tom. Foto: Reprodução Youtube
-
Os três se reúnem na faixa de abertura, “Salvador”, composta em 2021 e marcada por influências bíblicas e elementos da música baiana. Foto: Divulgação
-
-
O álbum percorre diferentes estilos, passando do soul ao samba, e explora o seu falsete. Foto: Reprodução Youtube
-
A concepção do disco começou quase cinco anos antes, quando Zeca apresentou suas composições ao produtor Luciano Oliveira. Foto: Reprodução Youtube
-
Durante o trabalho, as faixas passaram por diversas transformações e receberam contribuições de dez produtores. Foto: Reprodução Youtube
-
-
Zeca reconhece que pode enfrentar resistência por expressar sua espiritualidade, como ocorreu com a música “Deus cuida de mim”, regravada por Caetano. Foto: Reprodução Youtube
-
Ele considera essa reação natural e afirma trabalhar para depender menos da aprovação do pai e se sentir mais seguro em suas escolhas. Foto: Reprodução Youtube
-
TÃmido e reservado, Zeca relata que inicialmente resistiu ao convite do pai para participar da turnÃª OfertÃ³rio em 2017, que reuniria os trÃªs filhos, mas afirma que hoje se sente, de fato, dono de um trabalho prÃ³prio. Foto: ReproduÃ§Ã£o Youtube
-
-
Antes de seu pai sugerir a apresentação, ele estava há quase um ano sem tocar qualquer instrumento musical. Foto: Reprodução Instagram /@zecalavigneveloso
-
Essa turnê marcou o início efetivo de sua carreira profissional. Durante as apresentações, ainda em 2017, apresentou ao público a canção “Todo Homem”, de sua autoria, que alcançou grande repercussão. Foto: Divulgação
-
A faixa ganhou projeção nacional ao ser escolhida como tema de abertura da série “Onde Nascem os Fortes”, da TV Globo. Foto: Reprodução Youtube
-
-
Desde a infância, estudou piano e, posteriormente, fez aulas de violão com o professor Cezar Mendes. Na adolescência e juventude, teve experiências como DJ em festas alternativas. Foto: Reprodução Instagram /@zecalavigneveloso
-
Segundo o artista, suas referências musicais são amplas e vão de músicas que tocavam na MTV e trilhas de musicais da Disney a Prince, João Gilberto, Jorge Ben, Beach Boys, Motown, Tim Maia, Pablo do Arrocha, Beatles e Djavan, que o encorajou a seguir carreira na música. Foto: Reprodução Youtube