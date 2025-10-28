Celebridades e TV
O encontro entre Zeca Pagodinho e João Gomes; confira a Trajetória do Mestre do Samba
O momento foi registrado e compartilhado por João Gomes nas redes sociais, com a legenda “por aqui, sextou”. Foto: Reprodução Instagram / @joaogomescantor
O encontro antecedeu a gravação do novo DVD de João Gomes, realizado em 26 de outubro de 2025, nos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro. Foto: Reprodução X /@eduardopaes
O evento gratuito reuniu uma multidão e contou com a participação especial de Zeca Pagodinho, que levou seu carisma para o palco. Foto: Reprodução Instagram / @joaogomescantor
Ícone do samba, com uma carreira sólida e marcada por sucessos que atravessam gerações, o cantor é sinônimo de alegria e um retrato fiel do espírito carioca. Foto: Instagram @zecapagodinho
Isso porque Zeca Pagodinho, nome artístico de Jessé Gomes da Silva Filho, nasceu em 4 de fevereiro de 1959, no bairro de Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro. Foto: Reprodução/Instagram
O cantor é considerado um dos mais expressivos cantores brasileiros e atua principalmente nos gêneros samba e pagode. Foto: www.instagram.com/zecapagodinho
Ainda jovem, Zeca trabalhou em várias ocupações fora da música, como feirante, camelô e office-boy, mas sempre frequentou rodas de samba nos bairros de Irajá e Del Castilho. Foto: Reprodução Twitter
Sua carreira musical ganhou impulso quando o bloco carnavalesco Cacique de Ramos se tornou ambiente de criação para ele nos anos 1970. Foto: Instagram @zecapagodinho foto de Carlos Leite
Foi lá que conheceu Beth Carvalho, que se tornaria sua madrinha artística e o convidaria para gravar a canção “Camarão Que Dorme a Onda Leva” em 1983. Foto: Reprodução Instagram /@zecapagodinho
A partir desse momento, Zeca passou a ser reconhecido nacionalmente. Foto: www.instagram.com/zecapagodinho
Entre seus álbuns mais importantes está “Zeca Pagodinho”. Foto: Divulgação
Em 2015, lançou o álbum “Ser Humano”, indicado ao Grammy Latino como Melhor Álbum de Samba/Pagode. Foto: Divulgação
Também se destacam "Patota de Cosme", “Deixa Clarear” e “Mais Feliz”. Foto: Divulgação
Entre as músicas mais conhecidas de Zeca estão “Deixa a Vida Me Levar”, lançada em 2002, e “Verdade”, uma de suas composições mais cantadas em rodas de samba. Foto: Flickr Alexandre Macieira/Riotur
A canção “Deixa a Vida Me Levar”, composta por Serginho Meriti e Eri do Cais, foi um dos maiores sucessos de sua carreira e marcou presença em trilhas sonoras e programas de televisão. Foto: Reprodução Youtube
O refrão se tornou uma espécie de lema, que costuma associar uma filosofia de vida ao conteúdo da letra. Foto: Instagram @zecapagodinho
Outras faixas consagradas são “Vai Vadiar”, “Ogum”, “Maneiras”, “Coração em Desalinho”, “Isolado do Mundo”, “Samba Pras Moças”, “Quando a Gira Girou” e “Lenha”. Foto: Reprodução/Instagram @zecapagodinho
Zeca também é lembrado por sucessos mais antigos, como “Judia de Mim” e “Vai por Mim”, que consolidaram seu estilo nos anos 1980. Foto: Fernando Maia - Riotur - Flickr
Além disso, interpreta sambas de compositores como Arlindo Cruz, Sombrinha, Monarco e Martinho da Vila. Foto: Reprodução Facebook Zeca Pagodinho
Em 2023, a escola de samba AcadÃªmicos do Grande Rio o homenageou com o enredo â??Zeca, o Samba e o Povoâ?, que celebrava sua trajetÃ³ria e sua importÃ¢ncia cultural para o paÃs. Foto: Fernando FrazÃ£o/AgÃªncia Brasil
Em 2024, celebrou 40 anos de carreira com um grande show no estádio Nilton Santos, que reuniu nomes como Alcione, Martinho da Vila e Jorge Aragão. Foto: Instagram @zecapagodinho
O evento aconteceu no estádio do Botafogo, seu time de coração, o que tornou a ocasião ainda mais especial para ele. Foto: Reprodução Youtube / Zeca Pagodinho
Seu estilo descontraído, o humor característico e a linguagem popular ajudaram a popularizar o samba e o pagode entre gerações diferentes. Foto: Paulo Freitas - Flickr
A imagem de Zeca Pagodinho com sua cerveja na mão se tornou um verdadeiro símbolo de sua personalidade pública e de seu estilo de vida. Foto: Facebook ZecaPagodinho.com
Na vida pessoal, Zeca é casado com Mônica da Silva desde dezembro de 1986. Foto: www.instagram.com/zecapagodinho
O casal tem quatro filhos, Eduardo, Elisa, Louis e Maria Eduarda, e sete netos. Foto: www.instagram.com/zecapagodinho