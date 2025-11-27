Com suspeita de infarto, Márcio Victor, do Psirico, passa por cateterismo

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Márcio Victor, vocalista do Psirico, deixou o Hospital Aliança Star, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (27/11), após dois dias internado e passar por um cateterismo cardíaco. O cantor deu entrada na unidade na noite de terça, após sentir uma forte dor no peito, dormência no braço e mal-estar — sintomas que levantaram a suspeita de um infarto.

“O cantor Márcio Victor recebeu alta hospitalar após evolução clínica favorável. O paciente deu entrada com quadro de dor torácica, foi prontamente avaliado e encaminhado para a UTI Cardiológica para monitorização. Após completar o protocolo assistencial e encontrando-se estável, lúcido e orientado, foi liberado para continuidade do acompanhamento em regime ambulatorial”, diz o comunicado.

Segundo o boletim médico, Márcio chegou ao hospital com quadro de dor torácica e foi imediatamente avaliado pela equipe de emergência. Por causa da gravidade dos sintomas, os médicos decidiram transferi-lo para a UTI Cardiológica, onde ele permaneceu em monitorização contínua.

Já na manhã de quarta, o artista passou por um cateterismo cardíaco diagnóstico. O hospital informou que o procedimento ocorreu sem intercorrências. Apesar disso, o diagnóstico final não foi divulgado.

Por orientação médica, Márcio Victor precisou cancelar os compromissos que teria quinta e sexta em São Paulo, incluindo gravações no SBT. A equipe reforçou que novas atualizações serão divulgadas conforme a evolução do cantor.

A participação de Márcio no projeto Ivete Clareou, de Ivete Sangalo, marcado para domingo, em Salvador, segue mantida por enquanto. A confirmação dependerá de avaliação médica nos próximos dias.